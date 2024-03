Susko bude mať na ministerstve nového štátneho tajomníka, pracoval na novele Trestného zákona

20.3.2024 (SITA.sk) - Novým štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR bude Michal Sedliak . Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní.Sedliak študoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte. Od roku 1999 až do súčasnosti pôsobil v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Do roku 2002 pôsobil ako vychovávateľ v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová a do roku 2006 bol pedagógom a vychovávateľom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany.Do roku 2011 pôsobil v Ústave na výkon väzby Nitra ako lektor Inštitútu vzdelávania a ako vedúci oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu. Od roku 2012 pracoval na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže.Sedliak pôsobil aj v rôznych odborných a expertných pracovných skupinách ministerstva spravodlivosti a zdravotníctva. Bol tiež členom pracovnej skupiny v rámci prípravy novely Trestného zákona.