Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Radúz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. decembra 2025

Štát preplatí samosprávam 1,4 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácii


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Samosprávy

Štát preplatí samosprávam náklady vo výške viac ako 1,44 milióna eur, ktoré vynaložili na riešenie mimoriadnych situácii. Rozhodla o tom



Zdieľať
10.12.2025 (SITA.sk) - Štát preplatí samosprávam náklady vo výške viac ako 1,44 milióna eur, ktoré vynaložili na riešenie mimoriadnych situácii. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Konkrétne boli finančné prostriedky použité v súvislosti s následkami požiaru v obci Dobšiná v okrese Rožňava a viacerých zosuvov pôdy v okresoch Banská Štiavnica, Levice, Prievidza a Považská Bystrica.


"V rámci vykonaných záchranných prác a úloh a opatrení civilnej ochrany počas vyhlásených mimoriadnych situácií podľa zákona, ktorých sa predkladaný návrh týka, boli vykonávané najmä činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ale aj činnosti na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou vykonaných opatrení boli aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a vytvorenie podmienok na odstránenie ich následkov," uviedlo Ministerstvo vnútra SR.

Pri požiaroch je podľa rezortu vnútra potrebné postihnutému obyvateľstvu poskytnúť v zmysle zákona núdzové ubytovanie a zásobovanie a vykonať záchranné práce za účelom ochrany života, zdravia a majetku. "S týmito opatreniami priamo súvisí aj vyvedenie osôb z ohrozenej alebo postihnutej oblasti mimoriadnou udalosťou," vysvetlilo ministerstvo.

V súvislosti so zosuvmi pôdy sa podľa rezortu vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku, a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia. "V priamej nadväznosti na mieru ohrozenia a všeobecné faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu zosuvného územia, boli navrhnuté a prijaté opatrenia na minimalizáciu bezprostredného ohrozenia," dodal rezort vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Štát preplatí samosprávam 1,4 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Samosprávy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenskí učitelia prírodných vied zobrali AI do vlastných rúk. Zákazy nepovažujú za riešenie, dôležité je kritické myslenie
<< predchádzajúci článok
Opozícia chystá kontrolu v SIS, koalícia ju blokuje. PS tvrdí, že vláda sa bojí odhalenia toho, čo skrýva – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 