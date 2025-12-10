|
Streda 10.12.2025
10. decembra 2025
Štát preplatí samosprávam 1,4 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácii
Štát preplatí samosprávam náklady vo výške viac ako 1,44 milióna eur, ktoré vynaložili na riešenie mimoriadnych situácii. Rozhodla o tom
10.12.2025 (SITA.sk) - Štát preplatí samosprávam náklady vo výške viac ako 1,44 milióna eur, ktoré vynaložili na riešenie mimoriadnych situácii. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Konkrétne boli finančné prostriedky použité v súvislosti s následkami požiaru v obci Dobšiná v okrese Rožňava a viacerých zosuvov pôdy v okresoch Banská Štiavnica, Levice, Prievidza a Považská Bystrica.
"V rámci vykonaných záchranných prác a úloh a opatrení civilnej ochrany počas vyhlásených mimoriadnych situácií podľa zákona, ktorých sa predkladaný návrh týka, boli vykonávané najmä činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ale aj činnosti na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou vykonaných opatrení boli aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a vytvorenie podmienok na odstránenie ich následkov," uviedlo Ministerstvo vnútra SR.
Pri požiaroch je podľa rezortu vnútra potrebné postihnutému obyvateľstvu poskytnúť v zmysle zákona núdzové ubytovanie a zásobovanie a vykonať záchranné práce za účelom ochrany života, zdravia a majetku. "S týmito opatreniami priamo súvisí aj vyvedenie osôb z ohrozenej alebo postihnutej oblasti mimoriadnou udalosťou," vysvetlilo ministerstvo.
V súvislosti so zosuvmi pôdy sa podľa rezortu vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku, a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia. "V priamej nadväznosti na mieru ohrozenia a všeobecné faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu zosuvného územia, boli navrhnuté a prijaté opatrenia na minimalizáciu bezprostredného ohrozenia," dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Štát preplatí samosprávam 1,4 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácii © SITA Všetky práva vyhradené.
