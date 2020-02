Štát prerába na špeciálnych školách, tvrdí Heger. Podľa Lubyovej niektoré zneužili normatívy na žiaka

Inovatívni učitelia a regionálne rozdiely

Peniaze sa musia nájsť

Zneužili normatívy na žiaka

15.2.2020 - Slovenskí študenti sa zlepšili v medzinárodných testovaniach nie preto, čo ministerstvo školstva robí, ale napriek tomu. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko RTVS predseda poslaneckého klubu v NR SR Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Eduard Heger.Ako dodal, vytvorili sa skupiny inovatívnych učiteľov matematiky, ktorí tomu dopomohli z vlastnej iniciatívy. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) podotkla, že študenti sa zlepšili aj v iných zručnostiach, nielen v matematike.Podľa výsledkov medzinárodného testovania PISA sa v matematike 15-roční žiaci dostali na úroveň priemeru krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zlepšili sa aj ich výsledky v prírodovednej aj čitateľskej gramotnosti, Slovensko však ostalo na úrovni podpriemeru OECD.Spomínané testovanie potvrdilo aj veľké regionálne rozdiely vo výsledkoch žiakov. Heger priblížil, že situáciu by mohli vyriešiť povinné škôlky pre trojročné deti.„Míňame peniaze, pretože školíme deti, ktoré nemali rovnakú štartovaciu čiaru,“ uviedol Heger. Minulý rok v júli poslanci schválili novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá vstúpi do účinnosti 1. januára 2021. Ňou sa má uzákoniť povinná predškolská výchova pre päťročné deti.Podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) je táto novela v rozpore s ústavou, plánuje preto podať podnet na Ústavný súd SR, pretože zákon nie je finančne krytý. Heger povedal, že ak je školstvo prioritou, tak peniaze sa musia nájsť.Lubyová pripomenula, že majú v programe bod, ktorým by sa mala časť kompetencii miest a obcí v oblasti školstva vrátiť pod ministerstvo. Odbremeniť by ich malo napríklad právo ministerstva zriaďovať škôlky. To momentálne robiť nemôže.Podľa Hegera štát prerába na špeciálnych školách. „Ak my tie deti pripravíme a investujeme do tých škôlok, tak ušetríme. Nebudeme musieť platiť 'pomocné' školy. Tie peniaze sa nám automaticky vrátia,“ vysvetlil.Šéfka školstva podotkla, že deti nechodia do špeciálnych škôl preto, že sú zo slabšieho prostredia, ale preto, lebo sú diagnostikované. „Ak má niekto hendikep a musí byť v špeciálnej škole, tak nemôžete ho dať do normálnej škôlky, ktorá je dvakrát lacnejšia,“ priblížila ministerka.Lubyová uznala, že tieto školy sú drahšie, a že niektoré zneužili normatívy na žiaka. Dodala však, že samostatná diagnostika detí sa zlepšila.