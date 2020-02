Veľká predpoveď počasia: Ďalší EXTRÉM počasia - Po Sabine sa na Slovensko valí ORKÁN Dennis

K Európe sa od Atlantického oceánu blíži ďalšia mimoriadne hlboká tlaková níž spojená s búrkovým systémom – po víchrici Sabine sa na Európu valí Dennis. Mimoriadne silný vietor okolo 200 kilometrov za hodinu vyvoláva obavy najmä na Britských ostrovoch, podobne ako obrovské, desaťmetrové ba i vyššie vlny. Otázkou je, do akej miery extrémne prejavy počasia spôsobí na Slovensku.



„Pre tohtoročnú zimu bolo charakteristické intenzívne západné prúdenie, vplyvom ktorého prúdil do európskeho vnútrozemia z Atlantického oceána teplý morský vzduch. To bolo navyše umocnené aj mimoriadne hlbokými tlakovými nížami, ktoré vznikali nad teplejším oceánom a smerovali smerom na východ. Ich prechod bol spojený najmä s veľmi silným vetrom, ktorý spôsoboval značné materiálne škody. Pre hlboké tlakové níže je totiž vo všeobecnosti typický výrazný tlakový gradient (rozdiel medzi tlakmi, pozn. red.), ktorý spôsobuje zvýraznenie prúdenia vzduchu smerom do ich stredu,“ povedal pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.



Mimoriadne silný vietor sužoval Slovensko už od začiatku februára, čo bolo spôsobené postupom hlbokej tlakovej níže prechádzajúce priamo ponad územie Slovenska. Aj keď sa táto níž dostala nad severný Balkán a nad Čierne more, stále si udržiavala vysokú aktivitu. Pretrvávajúci tlakový gradient medzi touto nížou a tlakovou výšou na západe Európy zapríčinil, že fúkalo niekoľko dní za sebou. Vietor, žiaľ, spôsobil 5. februára 2020 v Myjave tragédiu, pri ktorej vyhasol život dieťaťa.

Vzápätí sa od Atlantiku blížila ďalšia tlaková níž, Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca začiatkom týždňa vydal pre niektoré oblasti výstrahu 3. stupňa. Orkán Sabine, ktorý zasiahol Európu, si vyžiadal minimálne 5 ľudských životov – najviac vyčíňal v Británii, Nemecku, Poľsku i v susednej Českej republike. Na Slovensku sa však napokon neprejavil v plnej sile, hoci hasiči zasahovali na mnohých miestach pre popadané stromy a veľa obcí ostalo bez elektriny.



„Tretia vlna“ je zaujímavá mimoriadnou hĺbkou tlakovej níže, v strede ktorej klesol tlak pod hodnotu 920 hektopascalov. Pre porovnanie, 11. januára 1993 namerali rekordne nízky tlak 913 hPa v centre tlakovej níže Victoria nad Atlantikom. Nad Európou bola dosiaľ najnižšia hodnotu tlaku 2. decembra 1929, keď nad Islandom klesol barometer na 920 hPa.



„Vznik hlbokých tlakových níží nie je typický len pre túto zimu, hlavne v západnej Európe sú vystavení podobným situáciám takmer každú zimu. Atmosférické procesy sú však v súčasnosti veľmi dynamické, na čo má aj vplyv všeobecný vzostup teploty vzduchu v zemskej atmosfére. Teplejšia atmosféra má totiž oveľa väčší energetický potenciál na vznik rôznych extrémnych prejavov počasia,“ vysvetľuje klimatológ fakt, že výskyt aj intenzita tohto javu je toho roku naozaj výrazná. A čo nás čaká v najbližších dňoch v súvislosti s orkánom Dennis?



„Veľmi hlboká tlaková níž, ktorá sa vytvorí v najbližších dňoch nad Atlantikom, ovplyvní silným vetrom a výdatnými zrážkami hlavne Britské ostrovy, u nás sa prejaví oteplením, po jej prednej strane bude do našej oblasti prúdiť od juhozápadu teplý vzduch, pričom maximálna teplota môže na juhozápadnom Slovensku na prelome týždňov dosiahnuť až 15 °C,“ povedal Matejovič. Ako dodal, február ako celok skončí s vysokou pravdepodobnosťou ako teplotne nadnormálny. Posledný studený február sa u nás vyskytol v roku 2012, väčšina februárov bola po uvedenom roku teplotne nadnormálnych.



„Je tiež predpoklad, že v budúcnosti sa budú nad Atlantikom vyskytovať ešte hlbšie tlakové níže, čo ešte znásobí ničivé účinky mimoriadne silných víchric. Bude to však len jeden z oveľa dramatickejších prejavov klimatickej zmeny,“ doplnil klimatológ Pavel Matejovič.

SOBOTA 15.2.2020

Jasno až polooblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 3/-2 °C

Maximálna teplota: 5/10 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



NEDEĽA 16.2.2020

Slnečno, miestami hmla

Minimálna teplota: 3/-2 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



PONDELOK 17.2.2020

Oblačno.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



UTOROK 18.2.2020

Oblačno, na východe miestami prehánky.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



STREDA 19.2.2020

Polooblačno až oblačno, na severozápade prehánky.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



ŠTVRTOK 20.2.2020

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 3/-2 °C

Maximálna teplota: 2/7 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



PIATOK 21.2.2020

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: -2/-7 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: S, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk