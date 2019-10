Štát prisľúbil poskytnúť Šali financie na opravu plavárne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Šaľa 2. októbra (TASR) - Finančné prostriedky na opravu plavárne poskytne mestu Šaľa štát. Po viacerých rokovaniach so zástupcami štátu to potvrdil primátor Šale Jozef Belický. Mesto musí vyčísliť, koľko peňazí bude na rekonštrukciu potrebných.uviedol Belický.Plaváreň v Šali, ktorá je jednou zo šiestich na Slovensku s 50-metrovým bazénom, vlastní podnik Duslo Šaľa. Pre zlý technický stav strechy je od 8. apríla tohto roka zatvorená. Bazén v plavárni kedysi plnil funkciu protipožiarnej nádrže pre spomínaný podnik. Po zmene výrobných technológií už neslúži ako rezervná nádrž v prípade požiaru, preto spoločnosť nemá záujem o jej prevádzku. Firma už do budovy investovať nechce, ponúkla ju na odpredaj mestu za cenu pol milióna eur, čo je podstatne nižšia cena, ako je znalecký odhad. Podľa neho má budova, priľahlý pozemok a technológia hodnotu viac ako 2,9 milióna eur. Oprava strechy si vyžiada ďalšieho zhruba pol milióna eur.Generálny riaditeľ spoločnosti Petr Bláha potvrdil, že spoločnosť má stále záujem predať plaváreň mestu.skonštatoval Belický.