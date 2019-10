Minimálna mzda od budúceho roka vzrastie na 580 eur

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračná snímka. Foto:

Bratislava 2. októbra (TASR) - Minimálna mzda má od budúceho roka vzrásť na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré na rokovanie kabinetu Petra Pellegriniho (Smer-SD) predložil rezort práce. Vláda návrh nariadenia schválila.Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa na výške minimálneho zárobku ani tento rok nedohodli. Pri určovaní sumy minimálnej mzdy bolo podľa vyjadrení ministerstva rozhodujúce, aby bola zabezpečená zamestnancovi a jeho rodine dôstojná životná úroveň. Oproti tomuto roku by tak podľa návrhu nariadenia vlády mala minimálna mzda vzrásť o 11,54 %, čo predstavuje zvýšenie o 60 eur mesačne.Odborári naďalej trvali na razantnejšom raste minimálnej mzdy na 607,80 eura. Zamestnávatelia boli naďalej zásadne proti navrhovanej výške ministerstvom a presadzovali zvýšenie na 552,20 eura, výhrady malo aj Združenie miest a obcí Slovenska.Centrum lepšej regulácie vypočítalo, že rast minimálnej mzdy na 580 eur ročne zvýši ročné náklady živnostníkom a malým a stredným podnikom o 101,75 milióna eur. Zvýšenie minimálnej mzdy sa dotkne takmer 28.000 živnostníkov a viac ako 27.000 firiem. Spolu vzrastie mzda takmer 165.000 zamestnancom, z toho 62.317 v súčasnosti poberá minimálnu mzdu vo výške 520 eur mesačne a ostatní majú mesačný príjem v rozpätí od 520 eur do 580 eur. Rast minimálnej mzdy prinesie živnostníkom a malým podnikateľom zvýšenie nákladov na hrubé mzdy o 75,5 milióna eur a na odvody do poistných fondov hradené zamestnávateľom o ďalších 26 miliónov eur.Odvody poisťovniam a dane štátu pritom pohltia väčšiu časť z týchto peňazí. Centrum porovnalo štruktúru zvýšených nákladov na jedného zamestnanca pri zvýšení minimálnej mzdy na 580 eur. Z celkovej sumy zloženej zo zvýšenia mzdy o 60 eur a odvodov zamestnávateľa vo výške 21,12 eura, dostane zamestnanec 40,4 eura, pričom príspevok pre štát a poisťovne bude 40,72 eura.