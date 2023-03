Štát sa pri rómskych žiakoch v Hermanovciach dopustil diskriminácie a porušil ich ústavné právo, zaplatí im odškodné

Diskriminácia troch detí

Pochybenie aj na strane štátu

Segregačné zaobchádzanie a rovnosť

Nezákonné vzdelávanie rómskych detí

2.3.2023 (SITA.sk) - Štát, zastúpený ministerstvom školstva, sa pri vzdelávaní rómskych žiakov v Základnej škole s materskou školou v Hermanovciach dopustil diskriminácie. Podľa súdu tým porušil ich ústavné právo na primerané vzdelanie.Vo svojom rozsudku to konštatoval Krajský súd v Prešove , ktorý sa v prípade diskriminácie trojice žiakov, podľa žaloby neoprávnene vzdelávaných v špeciálnych triedach, zaoberal odvolaním oboch sporných strán voči rozsudku okresného súdu.Odvolací senát vo väčšine potvrdil predchádzajúci rozsudok prvostupňového súdu z novembra 2021, ktorý konštatoval, že rómske deti boli vzdelávané v špeciálnych triedach nezákonne.Krajský súd nariadil ministerstvu, škole a Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove, ktoré vykonávalo psychologickú diagnostiku detí, ako tretiemu žalovanému, napísať poškodeným ospravedlňujúci list a zaplatiť každému z troch žalobcov nemajetkovú ujmu vo výške 5 000 eur a trovy súdneho konania. Voči rozhodnutiu krajského súdu sa nie je možné odvolať.Troch rómskych žiakov zastupuje na súdoch od roku 2016 mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva so sídlom v Košiciach. Podľa žaloby boli žiaci neoprávnene vzdelávaní v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodnením.Antidiskriminačnej žalobe košickej poradne vyhovel v novembri 2021 okresný súd, no keďže v rozsudku zamietol žalobu v časti proti štátu a jeho zodpovednosti za konkrétne pochybenia v tejto oblasti, žalobcovia sa voči tejto časti rozsudku odvolali. Voči rozsudku sa odvolala aj škola a súkromné centrum z Prešova.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová , odvolací senát krajského súdu na pojednávaní 28. februára potvrdil rozhodnutie okresného súdu voči žalovanej škole a centru, no zároveň zmenil rozhodnutie prvostupňového súdu.Určil, že aj štát porušil zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k žalobcom a dopustil sa diskriminácie v ich vzdelávaní z dôvodu ich rómskej etnickej príslušnosti. Štát podľa súdu totiž neprijal účinné preventívne opatrenia na ochranu pred diskrimináciou a na odstránenie diskriminácie žalobcov vzdelávaných podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím v hermanovskej škole.Petrufová dodala, že v odvolacom konaní žalované ministerstvo, ako garant štátnej vzdelanostnej politiky, neunieslo dôkazné bremeno o svojej neúčasti na celom procese.„Štát spolu so samosprávnymi orgánmi musia prijať účinné opatrenia, aby diskriminácii zabránili, nemôžu sa iba nečinne prizerať, prípadne sa odvolávať na strohú, často zle interpretovanú dikciu zákona,“ uviedla k rozsudku.Podľa odvolacieho senátu bolo v prejednávanom prípade nepochybným, že „ministerstvo proaktívne nevytvorilo v spojení so zákonodarnou mocou mechanizmy nielen na významné obmedzenie porušenia práv detí na prístup k primeranému vzdelaniu, ale navyše, pokiaľ dôjde k porušeniu práv detí, neexistuje ani žiadny mechanizmus na reparáciu pre poškodených žalobcov".Rovnosť všetkých ľudí pred zákonom a zákaz diskriminácie je podľa rozhodnutia súdu jednou zo základných zásad právneho štátu a je neodmysliteľnou súčasťou každého demokratického právneho poriadku.„Segregačné zaobchádzanie z dôvodov rasy, či etnického pôvodu je právne neprípustné, a to obzvlášť vtedy, ak ide o porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie, porušenie rovnosti v dôstojnosti a v právach, respektíve ak je segregácia dôsledkom diskriminácie, a to v súvislosti s realizáciou základného práva na vzdelanie,“ skonštatoval súd.Ako dodala Petrufová, proti rozhodnutiu Krajského súdu v Prešove nie je prípustný riadny opravný prostriedok. „Prípad je aktuálne v štádiu písomného vyhotovenia rozhodnutia, v ktorom budú uvedené bližšie dôvody. Následne bude rozhodnutie okresným súdom doručované sporovým stranám,“ uviedla hovorkyňa súdu.Ako v reakcii na rozhodnutie krajského súdu pre agentúru SITA uviedla Vanda Durbáková , advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva, ktorá deti v súdnom spore zastupovala, rozhodnutie odvolacieho súdu vítajú."Je veľkým zadosťučinením pre samotné poškodené deti, ktoré sa rozhodli s našou podporou postaviť za svoje práva. Jedná sa o prvé právoplatné rozhodnutie, ktorým slovenské súdy konštatovali nezákonnosť tejto praxe," zdôraznila Durbáková.Dôležité je podľa nej aj to, že na základe ich odvolania odvolací súd uznal aj zodpovednosť štátu za nezákonné vzdelávanie rómskych detí v systéme špeciálneho školstva."Veríme, že aj toto rozhodnutie bude pre štátne inštitúcie dôležitým nástrojom na dosiahnutie systémových zmien v tejto oblasti tak, aby už žiadne dieťa nebolo nezákonne vzdelávané v špeciálnej triede či škole," dodala s tým, že podrobnejšie sa k rozsudku budú vedieť vyjadriť až po jeho doručení."Predmetné rozhodnutie nebolo do dnešného dňa Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doručené, z uvedeného dôvodu sa ministerstvo nevie k danej veci v súčasnosti vyjadriť," reagoval k rozhodnutiu súdu pre agentúru SITA rezort školstva.