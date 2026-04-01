 24hod.sk    Ekonomika

01. apríla 2026

Štát spôsobuje miliónové škody, podľa NKÚ dochádza k systémovým zlyhaniam a mimoriadnemu plytvaniu


Tagy: Digitalizácia energopomoc Kontrola Reforma verejnej správy Štátna správa Verejná správa

Na Slovensku dlhodobo absentuje strategické riadenie založené na relevantných dátach, ktoré štát napriek opakovaným upozorneniam naďalej systematicky nezbiera, nevyhodnocuje ani nevaliduje. Upozorňuje na to



1.4.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku dlhodobo absentuje strategické riadenie založené na relevantných dátach, ktoré štát napriek opakovaným upozorneniam naďalej systematicky nezbiera, nevyhodnocuje ani nevaliduje. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v Správe o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2025, ktorú predložil Národnej rade SR.


„Bez systematickej práce s dátami nemožno hovoriť o efektívnom riadení, nieto ešte o udržateľnom rozvoji krajiny. V riadení štátu dochádza k systémovým zlyhaniam, plytvaniu, ktoré spôsobuje škody v miliónoch eur. Zo Slovenska sa postupne stáva digitálne smetisko Európy plné nesúrodých a neprepojených dát a databáz,“ uvádza NKÚ.

Digitalizácia a informatizácia štátu


Kontrolóri v rámci 40 auditov vo viac ako 180 subjektoch odhalili takmer 880 porušení a nedostatkov a navrhli vyše 220 odporúčaní. Zásadnú reformu potrebuje podľa NKÚ samotná štátna či verejná správa. Počet zamestnancov vo verejnom sektore sa zvýšil za posledných desať rokov o viac než 36-tisíc a výdavky verejnej správy od roku 2015 stúpli zo sumy 35 miliárd eur na aktuálnych bezmála 67 miliárd eur.

K zefektívneniu štátnej správy pritom mala prispieť digitalizácia a informatizácia štátu, do ktorej sa už v ostatných rokoch investovalo z európskych i národných zdrojov niekoľko miliárd, no očakávané zlepšenie zatiaľ nepriniesla. NKÚ zároveň upozorňuje na znižujúcu sa dôveru verejnosti v inštitúcie, čo súvisí aj s útokmi na kontrolné orgány a oslabovaním mechanizmov vnútornej kontroly.

Výkon verejných politík


Zistenia z minuloročných kontrol potvrdili, že chaos v dátach sťažuje výkon verejných politík, a to nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti, duševného zdravia mladej generácie, digitalizácie životných situácií, ale aj pri odstraňovaní regionálnych rozdielov, rozvoji dopravnej infraštruktúry a modernizácii vodárenskej infraštruktúry.

„Vďaka tomuto stavu nevieme napríklad vyhodnotiť, či je viac ako 10 miliárd, ktoré každoročne vynakladáme na zdravotníctvo, prerozdeľovaných transparentne a efektívne, v prospech zdravia pacienta. Ministerstvo zdravotníctva, jeho vrcholoví manažéri dlhodobo zlyhávajú v otvorenom zúčtovávaní verejných zdrojov, tolerujú nezákonné poplatky a neeliminujú prostredie, ktoré vedie k plytvaniu a až k možnému korupčnému rozhodovaniu,“ priblížil kľúčové závery auditov Andrassy.

Výrazné regionálne rozdiely


Rovnako podľa jeho slov nevieme, či doterajšia energopomoc v hodnote viac ako 4 miliardy eur smerovala skutočne k tým, ktorí ju reálne potrebujú, ani či služby a dávky sociálnej podpory v rozsahu miliónov eur spravujeme efektívne.

Kontrolný úrad zároveň konštatuje, že viac ako 25 miliárd eur z európskych fondov neprispelo k znižovaniu regionálnych rozdielov, ktoré zostávajú naďalej výrazné. Na hrane chudoby sa pritom nachádza takmer milión obyvateľov Slovenska.

„Z pohľadu udržateľného rozvoja krajiny je alarmujúca situácia v demografii, znižuje sa počet ľudí na trhu práce a kontroly NKÚ ukazujú, že mladých ľudí sa nedarí udržať na Slovensku,“ uvádza ďalej NKÚ.

Celkový dlh krajiny


Problémom je aj riadenie verejných financií. Štát podľa NKÚ dostatočne nevyhodnocuje dopady konsolidačných opatrení v hodnote takmer 7,5 miliardy eur a ignoruje niektoré zákonné povinnosti v oblasti rozpočtovej zodpovednosti. Celkový dlh krajiny sa pritom blíži k úrovni 83 miliárd eur.

„Súbeh aktuálneho stavu verejných financií, riziková zadlženosť krajiny a to už na úrovni bezmála 83 miliárd eur a hospodársky rast len okolo jedného percenta HDP, podčiarkuje nevyhnutnosť prípravy a naštartovania systémových reforiem v kľúčových sektoroch riadenia štátu s dopadmi na každodenný život,“ uviedol Andrassy. Podľa NKÚ by reformy mali zasiahnuť všetky úrovne riadenia – od štátu až po samosprávy – a zahŕňať aj zmeny v sociálnom, dôchodkovom či zdravotníckom systéme.


Zdroj: SITA.sk - Štát spôsobuje miliónové škody, podľa NKÚ dochádza k systémovým zlyhaniam a mimoriadnemu plytvaniu © SITA Všetky práva vyhradené.

