Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
01. apríla 2026
Štát spôsobuje miliónové škody, podľa NKÚ dochádza k systémovým zlyhaniam a mimoriadnemu plytvaniu
Na Slovensku dlhodobo absentuje strategické riadenie založené na relevantných dátach, ktoré štát napriek opakovaným upozorneniam naďalej systematicky nezbiera, nevyhodnocuje ani nevaliduje. Upozorňuje na to
1.4.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku dlhodobo absentuje strategické riadenie založené na relevantných dátach, ktoré štát napriek opakovaným upozorneniam naďalej systematicky nezbiera, nevyhodnocuje ani nevaliduje. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v Správe o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2025, ktorú predložil Národnej rade SR.
„Bez systematickej práce s dátami nemožno hovoriť o efektívnom riadení, nieto ešte o udržateľnom rozvoji krajiny. V riadení štátu dochádza k systémovým zlyhaniam, plytvaniu, ktoré spôsobuje škody v miliónoch eur. Zo Slovenska sa postupne stáva digitálne smetisko Európy plné nesúrodých a neprepojených dát a databáz,“ uvádza NKÚ.
Kontrolóri v rámci 40 auditov vo viac ako 180 subjektoch odhalili takmer 880 porušení a nedostatkov a navrhli vyše 220 odporúčaní. Zásadnú reformu potrebuje podľa NKÚ samotná štátna či verejná správa. Počet zamestnancov vo verejnom sektore sa zvýšil za posledných desať rokov o viac než 36-tisíc a výdavky verejnej správy od roku 2015 stúpli zo sumy 35 miliárd eur na aktuálnych bezmála 67 miliárd eur.
K zefektívneniu štátnej správy pritom mala prispieť digitalizácia a informatizácia štátu, do ktorej sa už v ostatných rokoch investovalo z európskych i národných zdrojov niekoľko miliárd, no očakávané zlepšenie zatiaľ nepriniesla. NKÚ zároveň upozorňuje na znižujúcu sa dôveru verejnosti v inštitúcie, čo súvisí aj s útokmi na kontrolné orgány a oslabovaním mechanizmov vnútornej kontroly.
Zistenia z minuloročných kontrol potvrdili, že chaos v dátach sťažuje výkon verejných politík, a to nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti, duševného zdravia mladej generácie, digitalizácie životných situácií, ale aj pri odstraňovaní regionálnych rozdielov, rozvoji dopravnej infraštruktúry a modernizácii vodárenskej infraštruktúry.
„Vďaka tomuto stavu nevieme napríklad vyhodnotiť, či je viac ako 10 miliárd, ktoré každoročne vynakladáme na zdravotníctvo, prerozdeľovaných transparentne a efektívne, v prospech zdravia pacienta. Ministerstvo zdravotníctva, jeho vrcholoví manažéri dlhodobo zlyhávajú v otvorenom zúčtovávaní verejných zdrojov, tolerujú nezákonné poplatky a neeliminujú prostredie, ktoré vedie k plytvaniu a až k možnému korupčnému rozhodovaniu,“ priblížil kľúčové závery auditov Andrassy.
Rovnako podľa jeho slov nevieme, či doterajšia energopomoc v hodnote viac ako 4 miliardy eur smerovala skutočne k tým, ktorí ju reálne potrebujú, ani či služby a dávky sociálnej podpory v rozsahu miliónov eur spravujeme efektívne.
Kontrolný úrad zároveň konštatuje, že viac ako 25 miliárd eur z európskych fondov neprispelo k znižovaniu regionálnych rozdielov, ktoré zostávajú naďalej výrazné. Na hrane chudoby sa pritom nachádza takmer milión obyvateľov Slovenska.
„Z pohľadu udržateľného rozvoja krajiny je alarmujúca situácia v demografii, znižuje sa počet ľudí na trhu práce a kontroly NKÚ ukazujú, že mladých ľudí sa nedarí udržať na Slovensku,“ uvádza ďalej NKÚ.
Problémom je aj riadenie verejných financií. Štát podľa NKÚ dostatočne nevyhodnocuje dopady konsolidačných opatrení v hodnote takmer 7,5 miliardy eur a ignoruje niektoré zákonné povinnosti v oblasti rozpočtovej zodpovednosti. Celkový dlh krajiny sa pritom blíži k úrovni 83 miliárd eur.
„Súbeh aktuálneho stavu verejných financií, riziková zadlženosť krajiny a to už na úrovni bezmála 83 miliárd eur a hospodársky rast len okolo jedného percenta HDP, podčiarkuje nevyhnutnosť prípravy a naštartovania systémových reforiem v kľúčových sektoroch riadenia štátu s dopadmi na každodenný život,“ uviedol Andrassy. Podľa NKÚ by reformy mali zasiahnuť všetky úrovne riadenia – od štátu až po samosprávy – a zahŕňať aj zmeny v sociálnom, dôchodkovom či zdravotníckom systéme.
Zdroj: SITA.sk - Štát spôsobuje miliónové škody, podľa NKÚ dochádza k systémovým zlyhaniam a mimoriadnemu plytvaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Digitalizácia a informatizácia štátu
Výkon verejných politík
Výrazné regionálne rozdiely
Celkový dlh krajiny
