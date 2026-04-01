01. apríla 2026

Policajti počas Veľkej noci posilnia dohľad nad cestnou premávkou, vyzývajú aj na rešpekt voči ženám a dievčatám


Polícia počas Veľkej noci posilní dohľad nad cestnou premávkou. Informoval o tom hovorca



fb_img_1743265742057 676x451 1.4.2026 (SITA.sk) - Polícia počas Veľkej noci posilní dohľad nad cestnou premávkou. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.


Policajti zvýšia dopravno-bezpečnostné opatrenia najmä na rizikových úsekoch ciest, frekventovaných dopravných ťahoch, a tiež v lokalitách so zvýšeným pohybom ľudí. Vodiči počas sviatkov musia rátať so zhustenou premávkou, a to už počas Zeleného štvrtka, keď mnohí ľudia pocestujú za svojimi blízkymi či do miest oddychu.

Môžu sa tvoriť kolóny


Od 2. apríla tak môže dochádzať k tvorbe dopravných kolón a spomaleniu premávky. Polícia preto žiada vodičov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

"Počas policajných kontrol sa zameriame najmä na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, zákaz požitia alkoholu a iných návykových látok pred alebo počas vedenia vozidla, používanie bezpečnostných pásov, ako aj na kontrolu správania sa nemotorových účastníkov cestnej premávky. Zvýšenú pozornosť budeme venovať aj cyklistom a chodcom, a to v obci aj mimo nej," vymenovala polícia.

Výzva vodičom


Súčasne apeluje na vodičov, aby nejazdili pod vplyvom alkoholu. V prípade požitia alkoholu policajti odporúčajú využiť buď hromadnú dopravu alebo odvoz inou osobou.

"Vodičov zároveň vyzývame, aby neprecenili svoje schopnosti a prispôsobili jazdu svojim skúsenostiam, stavu vozovky a hustote premávky," doplnila polícia a súčasne informovala, že počas Veľkého piatku bude udelená výnimka zo zákazu jazdy pre nákladné vozidlá prichádzajúce na územie SR zo susedných štátov.

Na Veľkonočný pondelok sa dopravní policajti v spolupráci so železničnou a poriadkovou políciou zamerajú na kontrolu dodržiavania zákazu požitia alkoholu či iných návykových látok u vodičov motorových aj nemotorových vozidiel, vrátane cyklistov.

Vyzývajú aj na rešpekt voči ženám


Policajti súčasne apelujú na rešpektovanie vôle žien a dievčat, ktoré si neprajú praktizovať tradíciu šibačky a oblievačky.

"Hoci je šibačka a oblievačka dlhoročným zvykom, tieto aktivity by mali prebiehať s rešpektom, mierou a so súhlasom dotknutých osôb. Každé konanie, ktoré by presiahlo hranice tradície a spôsobilo ujmu na zdraví, majetku alebo narušilo verejný poriadok, môže byť posudzované podľa platných právnych predpisov," upozornila polícia. Občanov tak žiada, aby sa vyhli akémukoľvek nevhodnému či agresívnemu správaniu, ktoré by mohlo viesť ku konfliktom.


Zdroj: SITA.sk - Policajti počas Veľkej noci posilnia dohľad nad cestnou premávkou, vyzývajú aj na rešpekt voči ženám a dievčatám © SITA Všetky práva vyhradené.

Slovensko má získať ďalších 1,4 miliardy eur z Plánu obnovy, čaká už len na finálne schválenie
Štát spôsobuje miliónové škody, podľa NKÚ dochádza k systémovým zlyhaniam a mimoriadnemu plytvaniu

