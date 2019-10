Štát svoje pozemky pre olympijský festival prevádza na Banskú Bystricu

Na archívnej snímke Námestie SNP v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 2. októbra (TASR) - Štát svoje pozemky v správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (SR) z dôvodu konania Európskeho olympijského festivalu v roku 2021 prevádza na mesto Banská Bystrica. Vyplýva to z materiálu Informácia k riešeniu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu, v správe štátneho podniku Lesy SR do vlastníctva mesta Banská Bystrica z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Materiál v stredu zobral na vedomie vládny kabinet.Celková výmera prevádzaného majetku štátu predstavuje 17.494 štvorcových metrov. "spresnil agrorezort.uviedlo MPRV SR.Na predmetných pozemkoch štátu sa podľa MPRV nachádzajú stavby (miestne komunikácie), ktoré sú v súlade so zákonom o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vo vlastníctve mesta Banská Bystrica. Miestne komunikácie situované na dotknutých pozemkoch štátu sú evidované ako parkoviská, chodníky, cestná zeleň v zjednodušenom posporte miestnych komunikácií mesta, ktorý deklaruje vlastnícke práva mesta ako kupujúceho k uvedeným stavbám na pozemkoch štátu a je zároveň dokumentom preukazujúcim nárok priameho predaja takéhoto majetku štátu.