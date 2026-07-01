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01. júla 2026
Štát vyčlenil milióny eur na spojené komunálne a župné voľby, schválená suma zaistí priebeh hlasovania
Tagy: Financovanie Komunálne voľby Náklady Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Slovenská vláda Župné voľby
Vláda schválila harmonogram spojených regionálnych volieb, na ktorých organizačné a technické zabezpečenie vyčlenila celkovo viac ako 23 miliónov eur. Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Vláda schválila harmonogram spojených regionálnych volieb, na ktorých organizačné a technické zabezpečenie vyčlenila celkovo viac ako 23 miliónov eur.
Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov sú v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR vyčlenené finančné prostriedky vo výške takmer 20,1 mil. eur a v rozpočtovej kapitole Štatistického úradu SR vo výške 3,08 mil. eur. Vyplýva to z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2026, ktorý dnes schválila vláda.
„Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR budú použité najmä na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom okresných volebných komisií, volebných komisií samosprávneho kraja, obvodných volebných komisií, miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií, úhrady tlače hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebných miestností, na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb, na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií (hovorné) formou úhrady nezúčtovateľného výdavku vo výške päť eur pre každú volebnú komisiu samosprávneho kraja, obvodnú volebnú komisiu, miestnu volebnú komisiu a okrskovú volebnú komisiu,“ uvádza rezort vnútra. Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR zase zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.
Materiál zároveň zahŕňa úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a orgány územnej samosprávy s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami ustanovenými v rozhodnutí predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb. „Plnenie úloh bude spočívať hlavne vo vydaní pokynov, na základe ktorých budú koordinované všetky práce spojené s prípravou volieb. Pôjde predovšetkým o práce spojené so zabezpečením tlače a distribúcie volebných tlačív, so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov, so zabezpečením možnosti voličov uplatniť hlasovacie právo, vrátane cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s vytvorením volebných orgánov a podmienok pre ich činnosť, so zabezpečením školení osôb, ktoré sa budú podieľať na príprave volieb a na priebehu hlasovania, so zabezpečením spracovania výsledkov volieb, úschovy volebných dokumentov a ďalších prác súvisiacich s prípravou a vykonaním volieb,“ doplnil rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Štát vyčlenil milióny eur na spojené komunálne a župné voľby, schválená suma zaistí priebeh hlasovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov sú v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR vyčlenené finančné prostriedky vo výške takmer 20,1 mil. eur a v rozpočtovej kapitole Štatistického úradu SR vo výške 3,08 mil. eur. Vyplýva to z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2026, ktorý dnes schválila vláda.
„Finančné prostriedky Ministerstva vnútra SR budú použité najmä na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom okresných volebných komisií, volebných komisií samosprávneho kraja, obvodných volebných komisií, miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií, úhrady tlače hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebných miestností, na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb, na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií (hovorné) formou úhrady nezúčtovateľného výdavku vo výške päť eur pre každú volebnú komisiu samosprávneho kraja, obvodnú volebnú komisiu, miestnu volebnú komisiu a okrskovú volebnú komisiu,“ uvádza rezort vnútra. Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR zase zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.
Materiál zároveň zahŕňa úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a orgány územnej samosprávy s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami ustanovenými v rozhodnutí predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb. „Plnenie úloh bude spočívať hlavne vo vydaní pokynov, na základe ktorých budú koordinované všetky práce spojené s prípravou volieb. Pôjde predovšetkým o práce spojené so zabezpečením tlače a distribúcie volebných tlačív, so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov, so zabezpečením možnosti voličov uplatniť hlasovacie právo, vrátane cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s vytvorením volebných orgánov a podmienok pre ich činnosť, so zabezpečením školení osôb, ktoré sa budú podieľať na príprave volieb a na priebehu hlasovania, so zabezpečením spracovania výsledkov volieb, úschovy volebných dokumentov a ďalších prác súvisiacich s prípravou a vykonaním volieb,“ doplnil rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Štát vyčlenil milióny eur na spojené komunálne a župné voľby, schválená suma zaistí priebeh hlasovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Financovanie Komunálne voľby Náklady Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Slovenská vláda Župné voľby
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