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01. júla 2026
Rusko v júni znížilo počet útokov na Ukrajine, Kyjev zároveň zintenzívnil údery na ruské ciele
Moskva vyslala menej dronov a rakiet než v máji, Ukrajina pokračuje v útokoch na rafinérie a vojenský priemysel.
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Rusko v júni znížilo počet dronových a raketových útokov proti Ukrajine v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.
Vyplýva to z analýzy údajov ukrajinského letectva, podľa ktorej Moskva minulý mesiac vypustila 5 749 dronov a 180 rakiet, čo predstavuje pokles o 29 percent, respektíve 15 percent oproti máju.
Civilisti zomierajú ďalej
K zníženiu počtu útokov došlo po niekoľkých mesiacoch rekordne intenzívnych vzdušných operácií proti Ukrajine.
Ruské útoky si aj v júni vyžiadali civilné obete vo viacerých mestách vrátane Kyjeva, kde jeden z úderov poškodil kláštor zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a zapálil strechu historickej katedrály.
Ukrajinské odvetné útoky
Súčasne Ukrajina výrazne zintenzívnila útoky na ciele v Rusku. Kyjev tvrdí, že ide o oprávnenú odpoveď na ruské bombardovanie a zameriava sa najmä na ropnú infraštruktúru a vojenský priemysel.
V júni ukrajinské sily oznámili útok na závod vo Voroneži vyrábajúci dôležité komponenty pre rakety Iskander. Podľa Kyjeva zásah „výrazne oslabí schopnosť Ruska vyrábať nové rakety“.
Ukrajinské útoky zasiahli aj niekoľko rafinérií vrátane zariadenia juhovýchodne od Moskvy, kde vypukol rozsiahly požiar.
Putin priznal problémy
Ruský prezident Vladimir Putin cez víkend priznal, že krajina čelí problémom vrátane nedostatku palív.
„O týchto problémoch vieme, uvedomujeme si ich a reagujeme na ne, ale bezpečnosť krajiny, našich občanov a nedotknuteľnosť ruských hraníc určite zabezpečíme,“ vyhlásil Putin.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň oznámil schválenie 40-dňovej operácie zameranej na zvýšenie tlaku na Rusko s cieľom prinútiť ho ukončiť vojnu.
Zdroj: SITA.sk - Rusko v júni znížilo počet útokov na Ukrajine, Kyjev zároveň zintenzívnil údery na ruské ciele © SITA Všetky práva vyhradené.
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