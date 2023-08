Štát vyplatí 160 eur na obed pre stovky detí. Ako o dotáciu požiadať?

Náhradný spôsob

Náklady na stravu

13.8.2023 (SITA.sk) - Úrady práce a sociálnych vecí budú vyplácaťna pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení. O túto dotáciu možno požiadať od 15. augusta.Vzor žiadosti zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke. Žiadosť je potrebné podať na príslušný úrad práce do polovice septembra. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Niektorým deťom, ktorým sa poskytujú sociálne služby v ambulantných alebo pobytových zariadeniach, a popritom si majú plniť povinné predprimárne vzdelávanie či povinnú školskú dochádzku, štát neposkytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.Na Slovensku je približne 500 takýchto detí. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny preto pripravil náhradný spôsob, ako takýmto rodinám čiastočne kompenzovať náklady na ich stravovanie, a to aj z dôvodu zvýšenej inflácie.Od 15. augusta do 15. septembra bude môcť rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu, podať žiadosť o jednorazovú dotáciu na čiastočnú kompenzáciu výdavkov za obed a iné jedlo vo výške 160 eur na úrad práce, v ktorého územnom obvode má žiadateľ trvalý alebo prechodný pobyt.Dotácia má pokryť náklady na stravu v období štyroch mesiacov od septembra do decembra tohto roka. Schválenie dotácie na obedy a iné jedlo úrad práce neoznamuje. Dotáciu na obedy a iné jedlo vyplatí v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa v banke. Neschválenie poskytnutia dotácie na obedy a iné jedlo úrad oznamuje žiadateľovi písomne.