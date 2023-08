Smer vs Hlas. Najviac vyhranenú voličskú základňu má však OĽaNO a druhá voľba po KDH sú progresívci

OĽaNO a najviac vyhranená voličská základňa

Druhá voľba voličov KDH je roztrieštená

Smer či Hlas?

13.8.2023 (SITA.sk) - Najväčší potenciál zisku má koalícia OĽaNO a priatelia u voličov hnutia Sme rodina . Až 39 percent voličov hnutia Sme rodina v prieskume agentúry AKO uviedlo ako svoju prípadnú druhú voľbu koalíciu OĽaNO a priatelia.Na druhom mieste sú voliči strany Sloboda a Solidarita (SaS) (17 percent). Prieskum robila agentúru pre reláciu televíziu JOJ Na hrane v dňoch 24. až 28. júla na vzorke 1 000 respondentov.Respondenti odpovedali na otázku:OĽaNO a priatelia má podľa prieskumu najviac vyhranenú voličskú základňu spomedzi strán v prieskume, pretože až 24 percent opýtaných voličov tejto koalície sa vyjadrilo, že by nevolili žiadnu inú stranu. Zhodne po 11 percent získali u nich strany Progresívne Slovensko (PS), Sme rodina a SaS ako druhá voľba.Inak to vyzerá u strany Sloboda a Solidarita. Iba 7 percent voličov SaS nechce nikoho iného a takmer polovica by prešla v prípade druhej voľby k Progresívnemu Slovensku. Potom už len 7 percent ku koalícii OĽANO, 5 percent k Demokratom a 5 percent k hnutiu Sme rodina.„SaS by mohla získať najmä voličov PS, keďže traja zo štyroch z tých, čo uviedli SaS ako svoju druhú voľbu, sú voličmi Progresívneho Slovenska,“ uvádza sa v prieskume.Strana SaS by však celkovo bola najčastejšou druhou voľbou Slovákov v parlamentných voľbách. Ak by bola možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, hlas by jej dalo 11,2 percenta opýtaných.Druhá voľba voličov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je pomerne roztrieštená. Najviac voličov kresťanských demokratov malo, paradoxne, ako druhú voľbu Progresívne Slovensko (18 %).Potom nasledujú Sme rodina, Demokrati a koalícia OĽANO a priatelia (zhodne po 9 %) a Hlas-SD Slovenská národná strana (po 6 %).Žiadnu inú stranu by nevolilo 9 percent voličov KDH a až 27 percent opýtaných nevedelo odpovedať. KDH by mohlo získať najmä voličov Hlasu-SD, pretože 38 percent z tých, ktorí by volili KDH v druhej voľbe, by volilo v prvej voľbe Hlas-SD. Loviť tiež môže u voličov koalície OĽaNO a priatelia - 31 percent voličov by volilo v prvom kole koalíciu OĽaNO.Šestnásť percent voličov Progresívneho Slovenska nechce nikoho iného, takmer polovica by prešla k SaS. Pre 13 percent by boli druhou voľbou Demokrati. PS by mohlo získať najmä voličov SaS, pretože traja z desiatich opýtaných, čo uviedli PS ako svoju druhú voľbu, sú voliči SaS. Približne každý šiesty je volič Hlasu-SD.„Po vymedzení sa Hlasu-SD voči PS im pravdepodobne títo voliči odídu, čiže sa dá predpokladať ďalší nárast PS,“ uvádza sa v prieskume.Každý desiaty volič Hlasu-SD nechce nikoho iného, štvrtina by prešla k Smeru-SD . Ostatní sú pomerne roztrieštení – 12 percent by volilo PS, 12 percent hnutie Sme rodina, 9 percent SNS. Hlas-SD by mohol získať najmä voličov Smeru-SD, keďže až sedem z desiatich respondentov, čo udali Hlas-SD ako svoju druhú voľbu, sú voličmi Smeru-SD.Voliči Smeru-SD ako druhú stranu najčastejšie uvádzali Hlas-SD (34 %), SNS (24 %) a Republika (19 %). Žiadnu inú stranu by nevolilo 9 percent z nich.Voliči Sme rodina uvádzali ako druhú voľbu koalíciu OĽANO a priatelia (20 %), Hlas-SD (14 %), PS (9 %), Smer-SD (6 %) a 9 percent nechce žiadnu inú stranu. Potenciál zisku voličov má Sme rodina najmä u voličov Hlasu-SD (38 %), koalície OĽaNO a priatelia (31 %) a Demokratov (24 %).Voliči Republiky by ako druhú voľbu volili Slovenskú národnú stranu (22 %), Smer-SD (20 %), Hlas-SD (9 %), Kotlebovci - ĽSNS (7 %) a 16 percent by nevolilo žiadnu inú stranu.