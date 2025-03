Státisíce migrantov v USA stratia legálny status, vláda im dala mesiac na odchod

22.3.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty oznámili, že rušia právny stav stoviek tisíc imigrantov a dávajú im zhruba mesiac na to, aby opustili krajinu. Nariadenie sa týka približne 532 000 Kubáncov, Haiťanov, Nikaragujčanov a Venezuelčanov, ktorí prišli do Spojených štátov v rámci schémy spustenú Joe Bidenom Svoju právnu ochranu stratia 30 dní po zverejnení príkazu ministerstva vnútornej bezpečnosti vo federálnom registri, ktoré je naplánované na utorok. To znamená, že imigranti sponzorovaní programom vytvoreným administratívou Joe Bidena musia odísť zo Spojených štátov do 24. apríla, pokiaľ si nezaistili iný imigračný status, ktorý im umožní zostať v krajine.Program Procesy pre Kubáncov, Haiťanov, Nikaragujčanov a Venezuelčanov, ohlásený v januári 2023, umožnil vstup do Spojených štátov na dva roky až 30 000 migrantom mesačne zo štyroch krajín, ktoré majú pochmúrne rekordy v oblasti ľudských práv.