Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 13. novembra (TASR) - Státisíce Ukrajincov zostali bez dodávok tepla následkom dlhodobého sporu medzi národnou plynárenskou spoločnosťou a regionálnymi teplárenskými firmami.Agentúra Ukrinform informovala, že prípadom sa už začala zaoberať polícia Dnipropetrovskej oblasti. Úradníkov, ktorí rozhodli o tom, že do kotolní nebude dodávaný plyn, podozrieva z nedbanlivosti.Pred budovou plynárenskej spoločnosti Kryvorižhaz sa v pondelok konalo protesné zhromaždenie, ktorého účastníci žiadali obnoviť dodávky plynu do kotolní v meste Kryvyj Rih, kde žije okolo 600.000 ľudí.Ľudia vyšli do ulíc v situácii po tom, ako bola radnica v pondelok nútená vyhlásiť v meste mimoriadne prázdniny kvôli nevykúreným školám.Ukrinform medzičasom v utorok informoval, že v Kryvom Rihu už teplo do domácností a ďalších objektov dodávajú štyri zo šiestich odstavených teplární. Dve zvyšné teplárne technici pripravujú na spustenie výroby tepla.Podobný protest občanov ako v Kryvom Rihu sa konal v utorok aj v stredoukrajinskom meste Smila.Nočné teploty v tejto časti Ukrajiny sa pohybujú už okolo nuly, dodala agentúra AP. V najbližších dňoch má v strednej časti Ukrajiny snežiť.Problémy s dodávkou tepla na Ukrajine sa objavili po tom, ako národná plynárenská spoločnosť Naftohaz zvýšila svoje ceny za plyn. Pre niektoré z miest je však stanovená cena príliš vysoká.