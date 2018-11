Výrobcovia a logistické firmy chcú prísnejšie limity CO2 pre kamióny

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Salzburg 13. novembra (TASR) - Výrobcovia kamiónov považujú plány Európskej komisie na prísnejšie limity emisií oxidu uhličitého (CO2) za prehnané, pre iných sú nedostatočné. Na európskej úrovni žiadajú niektoré spoločnosti, ako DB-Schenker alebo IKEA, nižšie limity. V Rakúsku sú to pošta a Dopravný klub Rakúska (VCÖ). Európsky parlament má o budúcich limitoch CO2 rozhodovať v stredu 14. novembra.EK navrhuje zníženie emisií CO2 nových nákladných vozidiel o 15 % do roka 2025, čo je podľa VCÖ príliš málo. V danom časovom horizonte by malo ísť o redukciu až o 24 %. Návrh VCÖ podporujú aj logistické spoločnosti Cargo Partner a Spedition Temmel.Navyše by Brusel mal zaviesť kvótu pre elektrické kamióny, aby konečne vzrástla ich ponuka na trhu. Podľa VCÖ by do roka 2025 malo byť minimálne päť percent nových kamiónov s nulovými emisiami a do roka 2030 najmenej 20 %. V Rakúsku sa emisie CO2 kamiónovej dopravy od roka 1990 takmer zdvojnásobili zo 4,2 milióna ton ročne na 8,1 milióna ton.