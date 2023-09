Státisíce zamestnancov si už čoskoro prilepšia, zamestnávateľ im na stravu prispeje viac

Reakcia na rastúce ceny

Stravné na pracovných cestách

21.9.2023 (SITA.sk) - Sumy stravného pre státisíce zamestnancov sa už čoskoro opäť zvýšia. Legislatívny návrh o zvýšení súm stravného už schválila príslušná komisia Legislatívnej rady vlády SR . Ako pre agentúru SITA uviedol tlačový odbor ministerstva práce a sociálnych vecí, opatrenie tak smeruje do Zbierky zákonov SR.„Očakáva sa, že sa to stane v septembri," dodal rezort. Sumy stravného by sa tak mali zvýšiť už od 1. októbra tohto roka.Minimálna hodnota stravovacej poukážky má stúpnuť zo súčasnej sumy 5,48 eura na 5,85 eura. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní 5 až 12 hodín.Pri sume stravného 7,80 eura bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 eura. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej hodnote. Ministerstvo práce tak reaguje na rastúce ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Už v júni totiž dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 105,8, čo predstavuje zvýšenie o 5,8 percentuálneho bodu oproti základni.Najnižší možný príspevok zamestnávateľa na stravovaciu poukážku alebo minimálny príspevok zamestnávateľa na finančný príspevok na stravovanie zamestnancovi sa má zvýšiť z doterajších 3,02 eura na 3,22 eura, teda o 20 centov. Za 230 pracovných zmien ročne sa zamestnancovi zvýši minimálny príspevok o 46 eur. V prípade štátnych zamestnancov pôjde o nárast z doterajších 3,57 eura na 3,81 eura, teda o 24 centov. Za 230 pracovných zmien ročne štátnemu zamestnancovi stúpne minimálny príspevok o 55,20 eura.Návrhom opatrenia sa má suma stravného pri trvaní pracovnej cesty od 5 do 12 hodín zvýšiť zo 7,30 eura na 7,80 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura a nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 16,40 eura na 17,40 eura. Sumy stravného pri pracovných cestách sa naposledy zvýšili od 1. júna tohto roka.