Väčšina strán nepovažuje témy právneho štátu za kľúčové. Ktoré pri boji s korupciou obstáli najlepšie?

21.9.2023 (SITA.sk) - Z pohľadu právneho štátu a boja proti korupcii by najlepšie obstál program strany Demokrati . Za ňou nasleduje Progresívne Slovensko (PS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Sloboda a solidarita Vyplynulo to z hodnotenia volebných programov organizáciou Via Iuris Nadáciou Zastavme korupciu . Organizácie porovnali programy strán, hlasovania poslancov v parlamente o vybraných návrhoch a tiež kauzy z minulosti. Via Iuris a Nadácia Zastavme korupciu o tom informovali na štvrtkovej tlačovej besede.Riaditeľka Via Iuris Katarína Batková informovala, že väčšina strán nepovažuje témy právneho štátu za kľúčové a v programoch im nevenujú toľko pozornosti ako v predchádzajúcich voľbách, keď boli spravodlivosť a boj proti korupcii kľúčovými témami.Organizácie posudzovali strany, ktoré mali za posledné mesiace v prieskumoch aspoň tri percentá a zameriavali sa na to, čo navrhujú pri problémoch, na riešenie ktorých pred časom vyzvali.„Ide napríklad o zmenu paragrafu 363, reformu prokuratúry, úpravu legislatívneho procesu tak, aby sa na ňom mohla zúčastňovať verejnosť, ochranu novinárov, opatrenia proti hybridným hrozbám, reformu povoľovacích procesov stavieb, majetkové priznania a ďalšie," spresnili organizácie.Pokračoval s tým, že najlepšie dopadol program Demokratov, ktorý sa s odporúčaniami Via Iuris a Nadácie Zastavme korupciu zhoduje na 94 percent.Po Demokratoch nasleduje PS, ktorého program sa s odporúčaniami organizácii zhoduje na 72 percent. Ďalej je to KDH, ktorého program sa zhoduje na 56 percent, SaS (50 percent), Aliancia (28 percent) a Hlas-SD (17 percent).„Na opačnom konci je Smer-SD, ktorý nemá v oblasti právneho štátu zverejnené žiadne opatrenie. S nulou skončila aj Sme rodina, ktorá má len štyri základné tézy, ako sú reforma prokuratúry a ďalšie oblasti právneho štátu vôbec neriešia," dodali organizácie.„Program koalície OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia obsahuje desať strohých bodov, v ktorých však chýbajú návrhy ohľadom boja proti korupcii a právneho štátu. Bod sme im udelili za verejne prezentovaný zámer upraviť paragraf 363," vysvetlil Andrej Krajňák z Via Iuris.Ddodal, že hnutie Republika a Slovenská národná strana vo svojich programoch jasne deklarujú úmysel obmedzovať práva občianskej spoločnosti, a preto sú hrozbou pre demokraciu a právny štát. Ako ďalej uviedli organizácie, najmenej vo verejnom záujme hlasovali poslanci za Sme rodina, Hlas a Smer.„Za zmeny, ktoré mohli zlepšiť právne prostredie alebo proti tým, čo ho poškodzovali, hlasoval najviac Tomáš Valášek z PS," doplnili organizácie a uzavreli s tým, že najviac korupčných káuz má Smer, Sme rodina, SNS a OĽaNO a priatelia.