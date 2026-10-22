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22. októbra 2026

Štatistici sa intenzívne pripravili na najnáročnejší typ volieb, čaká ich spracovanie viac ako 19-tisíc zápisníc


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Výsledky volieb

Štatistický úrad zriadil 164 odborných sumarizačných útvarov (OSÚ), v ktorých bude pracovať viac ako 750 pracovníkov. K dispozícii budú mať viac ako 650 počítačov a približne 270 tlačiarní.



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6ad62d6f77127585510037 676x452 22.10.2026 (SITA.sk) - Štatistický úrad zriadil 164 odborných sumarizačných útvarov (OSÚ), v ktorých bude pracovať viac ako 750 pracovníkov. K dispozícii budú mať viac ako 650 počítačov a približne 270 tlačiarní.


Štatistický úrad SR zabezpečí súbežné spracovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí prostredníctvom univerzálneho Integrovaného volebného informačného systému (IVIS), ktorý je určený pre všetky typy volieb a referend.

Úrad si overil pripravenosť zamestnancov


Ako úrad ďalej informoval, systém zabezpečuje elektronicky prípravu, zber, spracovanie a podklady pre verejnú prezentáciu priebežných a definitívnych výsledkov. Úrad pre účely sumarizácie zriadil celkovo 164 odborných sumarizačných útvarov (OSÚ), v ktorých bude pracovať viac ako 750 pracovníkov. K dispozícii budú mať viac ako 650 počítačov a približne 270 tlačiarní.

Intenzívna príprava Štatistického úradu SR na spojené voľby zahŕňala stovky rôznych činností organizačného, personálneho a technického charakteru. Spojené krajské a komunálne voľby predstavujú najnáročnejší typ volieb z hľadiska rozsahu spracovávaných dát. Pripravenosť zamestnancov aj informačného systému si úrad overil počas troch úspešných skúšok s cieľom simulácie spracovania výsledkov volieb,“ uviedla podpredsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková.

Do systému IVIS bude podľa štatistického úradu elektronicky zaznamenaných viac ako 19-tisíc zápisníc na všetkých územných úrovniach sumarizácie v rámci oboch typov volieb. Pôjde o zápisnice vytvorené vo viac ako šesťtisíc volebných okrskoch a volebnými komisiami na vyšších stupňoch spracovania výsledkov.

Spracovanie výsledkov 2 923 samospráv


V rámci komunálnych volieb úrad zosumarizuje výsledky 2 923 samospráv Slovenska. V praxi tak spracuje výsledky z 2 741 obcí, 141 miest, 17 mestských častí Bratislavy, a tiež 22 mestských častí Košíc. Zároveň zabezpečí aj spracovanie výsledkov v mestách Bratislava a Košice ako celok. Krajské voľby sa uskutočnia v ôsmich samosprávnych krajoch a všetkých 2 926 obciach, mestách a mestských častiach Bratislavy a Košíc, vrátane dvoch vojenských obvodov, ktorými sú Záhorie a Lešť.

Pri komunálnych voľbách je podľa štatistického úradu na spracovanie výsledkov určených 60 odborných sumarizačných útvarov. Z toho 49 bude pôsobiť v územných obvodoch pri okresných volebných komisiách, ďalších 10 pri mestských volebných komisiách, ktoré spracúvajú viac ako 50 okrskov a jeden pre Štátnu komisiu pre voľby v centrále ŠÚ SR. Medzi veľké mestá a mestské časti, ktorá majú vyše 50 okrskov patria všetky krajské mestá s výnimkou Trnavy, a k tomu aj mesto Martin a dve bratislavské mestské časti - Petržalka a Ružinov.

Najväčšia záťaž pri komunálnych voľbách bude podľa štatistikov na odborných sumarizačných útvaroch, ktoré budú spracovávať výsledky za viac ako 100 miest a obcí. Tie budú v Rimavskej Sobote (148 miest a obcí), v Prešove (134), Michalovciach (125), v Humennom (118) a v Košiciach - okolí (114). Súčasne medzi najvyťaženejšie sumarizačné útvary patria pre mestá Bratislava a Košice ako celok.

Zmena času neovplyvní prácu komisií


Pri krajských voľbách budú výsledky sumarizovať pracovníci v 105 OSÚ, z nich 96 bude pôsobiť vo volebných obvodoch, osem pre kraj a jeden pre Štátnu komisiu pre voľby v centrále ŠÚ SR.

Pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov najväčšia záťaž podľa štatistikov čaká pracoviská v Prešovskom kraji, ktoré budú spracúvať výsledky z viac ako tisíc volebných okrskov (1 017 okrskov). Nasleduje Banskobystrický kraj s vyše 900 okrskami (902 okrskov). Najmenej, a to 537 zápisníc z volebných okrskov budú spracovávať pracoviská v Trnavskom kraji. V Bratislavskom kraji pôjde o 586 volebných okrskov.

Sumarizácia výsledkov spojených volieb 2026 sa uskutoční počas prechodu z letného na zimný čas (v nedeľu 25. októbra sa hodiny posunú z 3. hodiny na 2. hodinu). Táto skutočnosť však nebude mať podľa štatistického úradu vplyv na prácu volebných komisií, ani sumarizačných útvarov. ŠÚ SR bude spracovávať a zverejňovať výsledky bez prerušenia.

Štatistický úrad sumarizuje na území Slovenska výsledky volieb už od roku 1990, po spoločenských zmenách a zavedení demokratických volieb. Aktuálne bude ŠÚ SR sumarizovať v poradí 10. voľby starostov/primátorov a poslancov do samosprávy obcí a tiež v poradí siedme voľby županov a poslancov samosprávnych krajov. V súhrne štatistický úrad zosumarizoval už 37 volieb vykonaných na celom území SR v rámci piatich typov volieb. Súčasne zabezpečil výsledky 10 celonárodných referend.


Zdroj: SITA.sk - Štatistici sa intenzívne pripravili na najnáročnejší typ volieb, čaká ich spracovanie viac ako 19-tisíc zápisníc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Výsledky volieb
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