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22. októbra 2026
Blanár sa v Česku stretne s Macinkom aj Okamurom, diskutovať budú o prehĺbenej spolupráci
Tagy: český minister zahraničia Memorandum o spolupráci Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pracovná cesta predseda Poslaneckej snemovne ČR Slavkovský formát
Rovnako plánujú diskutovať o situácii na Ukrajine, vývoji na Blízkom a Strednom východe či transatlantických vzťahoch. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Rovnako plánujú diskutovať o situácii na Ukrajine, vývoji na Blízkom a Strednom východe či transatlantických vzťahoch.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje pracovnú cestu do susednej Českej republiky. Ako informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v piatok 23. októbra absolvuje šéf slovenskej diplomacie rokovania v Prahe s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí ČR Petrom Macinkom, na ktorého pozvanie cestu uskutočňuje.
Stretne sa tiež s predsedom Poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom. Cieľom Blanárovej cesty je pokračovanie intenzívneho politického dialógu, ako aj zhodnotenie spolupráce v zahraničnej politike pred spoločným zasadnutím vlád oboch štátov, ktoré sa uskutoční v novembri v Bratislave.
„Česká republika je naším historicky najbližším susedom, prirodzeným partnerom a spojencom pri riešení bilaterálnych, regionálnych, európskych aj globálnych otázok. Jedinečným vzťahom s Českom preto naša vláda venuje osobitnú pozornosť a obnovenie spoločných zasadnutí vlád potvrdzuje, že o ich prehlbovanie majú záujem obe strany,“ uviedol Blanár.
Šéfovia diplomacií oboch štátov zhodnotia plnenie Memoranda o prehĺbenej spolupráci medzi vládami SR a ČR v oblasti zahraničných vzťahov a európskych záležitostí. Diskutovať budú aj o koordinácii vo Vyšehradskej skupine a v Slavkovskom formáte. Dotknú sa aj európskych tém ako je konkurencieschopnosť, energetika, systém obchodovania s emisnými kvótami ETS2, nelegálna migrácia či rozširovanie Európskej únie a jej viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034.
Rovnako plánujú diskutovať o situácii na Ukrajine, vývoji na Blízkom a Strednom východe či transatlantických vzťahoch. Po spoločnom rokovaní tiež ministri podpíšu Plán konzultácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva zahraničných vecí ČR na roky 2027 – 2028, ktorý by mal zaistiť pokračovanie expertného dialógu medzi rezortmi. S Okamurom sa Blanár bude na rokovaní venovať bilaterálnym vzťahom a aktuálnym regionálnym otázkam.
Zdroj: SITA.sk - Blanár sa v Česku stretne s Macinkom aj Okamurom, diskutovať budú o prehĺbenej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje pracovnú cestu do susednej Českej republiky. Ako informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v piatok 23. októbra absolvuje šéf slovenskej diplomacie rokovania v Prahe s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí ČR Petrom Macinkom, na ktorého pozvanie cestu uskutočňuje.
Stretne sa aj s Okamurom
Stretne sa tiež s predsedom Poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom. Cieľom Blanárovej cesty je pokračovanie intenzívneho politického dialógu, ako aj zhodnotenie spolupráce v zahraničnej politike pred spoločným zasadnutím vlád oboch štátov, ktoré sa uskutoční v novembri v Bratislave.
„Česká republika je naším historicky najbližším susedom, prirodzeným partnerom a spojencom pri riešení bilaterálnych, regionálnych, európskych aj globálnych otázok. Jedinečným vzťahom s Českom preto naša vláda venuje osobitnú pozornosť a obnovenie spoločných zasadnutí vlád potvrdzuje, že o ich prehlbovanie majú záujem obe strany,“ uviedol Blanár.
Dotknú sa európskych tém
Šéfovia diplomacií oboch štátov zhodnotia plnenie Memoranda o prehĺbenej spolupráci medzi vládami SR a ČR v oblasti zahraničných vzťahov a európskych záležitostí. Diskutovať budú aj o koordinácii vo Vyšehradskej skupine a v Slavkovskom formáte. Dotknú sa aj európskych tém ako je konkurencieschopnosť, energetika, systém obchodovania s emisnými kvótami ETS2, nelegálna migrácia či rozširovanie Európskej únie a jej viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034.
Rovnako plánujú diskutovať o situácii na Ukrajine, vývoji na Blízkom a Strednom východe či transatlantických vzťahoch. Po spoločnom rokovaní tiež ministri podpíšu Plán konzultácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva zahraničných vecí ČR na roky 2027 – 2028, ktorý by mal zaistiť pokračovanie expertného dialógu medzi rezortmi. S Okamurom sa Blanár bude na rokovaní venovať bilaterálnym vzťahom a aktuálnym regionálnym otázkam.
Zdroj: SITA.sk - Blanár sa v Česku stretne s Macinkom aj Okamurom, diskutovať budú o prehĺbenej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: český minister zahraničia Memorandum o spolupráci Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pracovná cesta predseda Poslaneckej snemovne ČR Slavkovský formát
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