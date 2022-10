Štatistický úrad bude prvýkrát spracúvať výsledky dvoch volieb zároveň aj výlučne elektronicky

aktualizované 24. októbra, 12:31



Zlyhanie ľudského faktora

Samostatná webová doména

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Štatistický úrad bude prvýkrát spracúvať výsledky dvoch volieb zároveň, a tiež prvýkrát výlučne elektronicky. Spracovávať sa budú výsledky komunálnych volieb i volieb do orgánov samosprávnych krajov. Sumarizáciu výsledkov volieb budú všetky volebné komisie povinne realizovať elektronicky, a to prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému (IVIS).Taktiež sa prvýkrát bude spracúvanie výsledkov volieb konať počas zmeny času z letného na zimný. Systém pre spracovanie výsledkov sa preto na 70 minút zastaví, no volebné komisie budú ďalej pracovať. Na tlačovej besede o tom informoval predseda Štatistického úradu SR Peter Peťko V súvislosti so zmenou času nastane technická prestávka, počas ktorej nebude možné prijímať a spracúvať zápisnice do IVIS-u. Prestávka potrvá od 2:55 starého času do približne 3:05 nového času. Cieľom je predísť zlyhaniu ľudského faktora, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku zmeny času.Malo by to napomôcť predchádzaniu takým situáciám, kde by napríklad zápisnica okrskovej volebnej komisie mala čas spracovania 2:55 a podpis vyššej inštancie v podobe obvodnej alebo okresnej volebnej komisie by mal čas napríklad 2:30. Počas prestávky ale môžu okrskové volebné komisie pokračovať v sčítavaní hlasov a príprave elektronickej zápisnice. ŠÚ SR tiež apeluje na volebné komisie, aby počkali na koniec technickej prestávky a nenosili zápisnice osobne.Peťko doplnil, že prvýkrát budú priebežné výsledky volieb zverejňované súbežne, na samostatnej webovej doméne. Dáta plánujú aktualizovať v približne 30 minútových intervaloch. Prvé výsledky chcú sprístupniť už po potvrdení prvých zápisníc. Definitívne výsledky budú zverejnené po tom, ako obe zápisnice schváli Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Predpoklad je, že sa tak stane v nedeľu, v popoludňajších hodinách.Na prípadné technické problémy, napríklad v podobe výpadkov internetu, pokazenej techniky či výpadkov elektrického prúdu, majú pripravený bezpečnostný projekt, ktorý jasne definuje postupy pre dané problémy. Spracovanie výsledkov bude zabezpečovať 860 zamestnancov ŠÚ SR v 94 tímoch odborných sumarizačných útvarov. Tie pokryjú prácu 164 volebných komisií.