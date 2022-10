Schyľuje sa k veľkej bitke o mesto Cherson. Rusi vyzývajú všetkých mužov, aby sa k nim pridali a vytvorili milície

24.10.2022 -

Kľúčové mesto pre Kyjev i Moskvu

Rusi vytvárajú ilúziu

Budú mať len dve možnosti

Ruskom dosadení predstavitelia v ukrajinskom Chersone vyzývajú všetkých mužov, ktorí ešte zostali v meste, aby sa pridali k novým miestnym milíciám. Informuje o tom portál Sky News.Milície podľa proruských úradov vytvoria pred očakávanou bitkou o mesto. Sky News pritom pripomína, že ostatným civilistom nariadili, aby mesto opustili, ak si chcú „zachrániť životy“ a vrátili sa až neskôr. Podľa denníka Guardian sa od utorka evakuovalo asi 25-tisíc ľudí.Cherson, ktorý Rusko minulý mesiac protiprávne anektovalo, je pre jeho polohu na západnom brehu rieky Dnipro kľúčovým cieľom pre Moskvu i Kyjev.Je to tiež najväčšie mesto, ktoré ešte stále majú v rukách Rusi a predstavuje vstupnú bránu na okupovaný Krym.Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov povedal, že ruskí okupanti len vytvárajú ilúziu, že odchádzajú z Chersonu, no v skutočnosti tam privážajú nové vojenské jednotky a pripravujú sa na obranu v okupovanej metropole Chersonskej oblasti. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.„V mnohých aspektoch ide o informačnú operáciu a manipuláciu. Sú tam isté fakty. Napríklad vyraďujú Promsviazbank a iné finančné štruktúry, ktoré tam Rusi priniesli,“ povedal Budanov a dodal: „Vyberajú hotovosť, presúvajú servery, takzvané okupačné úrady. Vedú šialenú informačnú kampaň 'Záleží nám na ľuďoch', a tak presúvajú imobilných, ťažko zranených, snažia sa čo najskôr prepustiť z nemocníc tých, ktorí môžu chodiť... Vytvárajú ilúziu, že všetko je preč, a naopak tam privážajú nové vojenské jednotky a pripravujú ulice mesta na obranu.“Podľa Budanova Rusi chápu, že ak ukrajinské sily ovládnu čo i len Kachovskú priehradu, ktorá je v súčasnosti jedinou plne funkčnou dopravnou tepnou, tak buď „budú musieť urobiť veľmi rýchle rozhodnutie“ alebo veľmi rýchlo utiecť.V opačnom prípade by sa ruská armáda mohla dostať do podobnej situácie, v akej sa na jar ocitli ukrajinské jednotky v Mariupoli.