Štatistický úrad povedie Peťko, do funkcie ho vymenovala prezidentka Čaputová (foto)

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala do funkcie predsedu Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Petra Peťka, ktorého funkčné obdobie je na päť rokov.Štatistický úrad je podľa prezidentky významná inštitúcia, ktorá by mala mať profesionálne a odborne kvalifikované vedenie, aby si zachoval apolitický charakter a vykonával čo najefektívnejšie všetky funkcie a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona, a ktoré od neho očakáva laická i odborná verejnosť. Zuzana Čaputová to povedala po uvedení Petra Peťka do funkcie.Štatistické dáta a zistenia podľa Čaputovej pomáhajú vytvárať obraz o našej spoločnosti.„Od štatistických údajov sa môže odrážať aj nálada a atmosféra v spoločnosti. Dnes žijeme v dobe dezinformácií a hoaxov, v dobe, keď sa stalo takmer módnym trendom spochybňovanie či relativizovanie akejkoľvek skutočnosti. Preto je potrebné, aby sme sa aktívne usilovali o návrat dôvery k faktom. A to je možné len vtedy, ak tieto fakty ponúka dôveryhodná inštitúcia. Verím, že Štatistický úrad SR bude pod vaším vedením napĺňať toto poslanie a udrží si povesť odborného a rešpektovaného vedeckého pracoviska,“ poznamenala prezidentka, ktorá si želá, aby zverejnené dáta boli priaznivé a optimistické.Novému predsedovi ŠÚ SR na jeho novom pôsobisku na záver popriala prezidentka do jeho nasledujúceho päťročného obdobia veľa síl, energie a úspechov.