Gemerka je v Česku dvojkou. Poráža aj tradičné české značky a ako jediná naša minerálka dobyla český trh

18.8.2022 (Webnoviny.sk) -povedal riaditeľ nealko segmentu spoločnosti BUDIŠ, a.s. Juraj Slaninka a dodal, že aktuálne sa v Česku predáva približne dvakrát viac Gemerky ako na Slovensku.Za úspechom Gemerky vidí Juraj Slaninka nielen vhodne zvolenú marketingovú a komunikačnú stratégiu, ale aj schopnosť stabilných a kontinuálnych dodávok do kľúčových sietí. Obchodný úspech je navyše podľa jeho slov jednoznačne podopretý aj samotnou kvalitou tejto minerálnej vody.povedal Juraj Slaninka s tým, že spoločnosť BUDIŠ a.s. sa snaží tieto zistené fakty presadzovať aj do komunikačnej a marketingovej kampane.dodal Juraj Slaninka.Gemerka sa čerpá zo sto metrov hlbokého vrtu pri Tornali. Vďaka úspechu na českom trhu ide tento vrt od začiatku roka 2022 na maximálny výkon.