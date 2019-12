Štatistický úrad: Priemysel i stavebníctvo v októbri opäť klesali

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia v októbri klesla tretí mesiac po sebe a v porovnaní s októbrom 2018 sa znížila o 3,9 %. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 5,2 % a rast v ťažbe a dobývaní o 13,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o päť percent. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v októbri 2019 oproti septembru 2019 znížila o 0,7 %. Medziročný pokles, a to o 2,4 %, zaznamenala po raste v predchádzajúcom mesiaci aj produkcia v stavebníctve, ktorá dosiahla 621,6 milióna eur. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Slovenský priemysel ťahá nadol najmä jeho najväčšia časť – spracovateľský priemysel, naopak, menšie časti priemyslu – energetika a ťažba – si i v októbri udržali rastovú trajektóriu. "upozornil analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.Hlavným ťahúňom slovenského priemyslu sú naďalej výrobcovia elektrických zariadení, ktorí si i v októbri držali medziročný rast produkcie na úrovni 20,3 %. Medziročne vyššiu produkciu v októbri vykázali aj strojári, a to o 3,4 % a potravinári o 5,5 %.Medzimesačný pokles stavebnej produkcie o 2,3 % vrátil stavebníctvo do červených čísel aj v medziročnom porovnaní. V porovnaní s októbrom minulého roka sa jeho produkcia znížila o 2,4 %, po tom, ako v septembri zaznamenalo stavebníctvo medziročný rast produkcie o 2,5 %." uviedol Koršňák.Podľa analytika sa bude musieť slovenský priemysel vyrovnať so slabnúcim externým dopytom aj v nasledujúcich mesiacoch. Predstihové ukazovatele nálad v Európe však už podľa Koršňáka aspoň naznačujú stabilizáciu a nesignalizujú už ďalšie prehlbovanie poklesu v európskom priemysle. To by mohlo napomôcť stabilizovať aj čísla slovenského priemyslu, ktorý by síce mal zotrvať v červených číslach v medziročnom porovnaní aj v posledných dvoch mesiacoch roka, dynamika poklesu by sa však už nemusela ďalej prehlbovať.Rast slovenského stavebníctva v nasledujúcich mesiacoch ohrozujú riziká v segmente výstavby infraštruktúry, ktorý mal byť hlavným ťahúňom rastu v tomto roku. Spomalenie, prípadne pokles produkcie v segmente, by síce malo byť len dočasné, riziká však ostávajú podľa Koršňáka významné.dodal analytik.