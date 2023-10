Štatistiky dokazujú dôležitosť cestovného poistenia

Turecko - vyššie vlny strhli v mori klientku, ktorá spadla a zlomila si zápästie, musela podstúpiť operáciu, udalosť sa stala krátko po príchode na dovolenku, klientka sa po operácii vrátila domov

vyššie vlny strhli v mori klientku, ktorá spadla a zlomila si zápästie, musela podstúpiť operáciu, udalosť sa stala krátko po príchode na dovolenku, klientka sa po operácii vrátila domov

Taliansko - počas povinnej prestávky bol autobus vykradnutý cez spací priestor pre vodičov, klientovi bola zabezpečená refundácia ukradnutej batožiny?

počas povinnej prestávky bol autobus vykradnutý cez spací priestor pre vodičov, klientovi bola zabezpečená refundácia ukradnutej batožiny?

Grécko - klientom sa stratila batožina, i keď väčšinu z nej sa podarilo dohľadať a klientom sa batožina vrátila, poisťovňa ich bola pripravená odškodniť

klientom sa stratila batožina, i keď väčšinu z nej sa podarilo dohľadať a klientom sa batožina vrátila, poisťovňa ich bola pripravená odškodniť

Španielsko - klient si pri jazde na bicykli pri páde vybil zub a bolo mu refundované ošetrenie u stomatológa

klient si pri jazde na bicykli pri páde vybil zub a bolo mu refundované ošetrenie u stomatológa

Malorka - klientka bola ošetrená pre nevoľnosť a stratu vedomia, pri vyšetrení zistili, že bola omámená psychotropnými látkami, ktoré jej boli zrejme podané v nápoji bez jej vedomia

klientka bola ošetrená pre nevoľnosť a stratu vedomia, pri vyšetrení zistili, že bola omámená psychotropnými látkami, ktoré jej boli zrejme podané v nápoji bez jej vedomia

Afrika - klienta uštipol jedovatý had v Afrike a bola mu okamžite poskytnutá a následne vyplatená lekárska pomoc

klienta uštipol jedovatý had v Afrike a bola mu okamžite poskytnutá a následne vyplatená lekárska pomoc

Thajsko - poisťovňa s asistenčnou službou zabezpečila pre klienta zdravotníka, aby ho sprevádzal na ceste domov po tom, čo utrpel ťažký úraz – zlomeninu stehennej kosti



Asistenčné služby idú do popredia

27.10.2023 (SITA.sk) -V priemere na jednu poistnú udalosť bolo klientom vyplatených vyše 400 eur. Tieto údaje vyplývajú zo štatistík poisťovne KOOPERATIVA za obdobie júl až september 2023. Vo väčšine prípadov išlo o preplácanie liečebných nákladov či odškodnenie pri poškodení alebo strate batožiny. Medzi najčastejšie úrazy, pre ktoré končia slovenskí turisti v zahraničí na pohotovosti či v nemocnici, sú podľa poisťovne dlhodobo zlomeniny zápästia a ruky, poranenia hlavy, podvrtnuté a pomliaždené členky či iné kĺby. Počas adrenalínových aktivít ide nezriedka aj o natrhnuté väzy a šľachy."Balík zahraničného cestovného poistenia stojí klienta na 7 dní podľa výšky poistného krytia od 8 do necelých 20 eur. Účet za ošetrenie na pohotovosti v zahraničí môže byť až 250-krát vyšší. Samozrejme, ani sumy za poistenie nie sú pri viacčlennej rodine zanedbateľné. Avšak benefity, ktoré počas dovolenky pri potenciálne hroziacich komplikáciách poistenie prináša, sú neporovnateľné. Aj toto leto, kedy nám klienti nahlásili o 35 % viac poistných udalostí než vlani, bolo toho opäť dôkazom,” vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.Aj počas dovolenky vás môžu stretnúť nepríjemnosti, čo dokazujú aj rôznorodé príklady poistných udalostí, ktoré poisťovňa KOOPERATIVA vyplatila klientom v rámci zahraničného cestovného poistenia Marco Polo:Trendom v poskytovaní cestovného poistenia je prinášať klientom viac pohody do cestovania a trávenia aktívneho oddychu aj cez praktické asistenčné služby a pripoistenia navyše. Súčasťou cestovného poistenia Marco Polo v Kooperative je aj dopravná asistencia špeciálne pre letecké dovolenky, ktorá za klienta overí a následne procesne zastreší nárok na úplnú alebo čiastkovú refundáciu v prípade zrušeného letu. Telefonická dopravná asistencia pomôže nájsť taktiež alternatívne spoje zmeškaného vlaku či autobusu v cudzine. Samozrejmosťou je preplatenie nákladov z miesta pobytu na ambasádu v prípade ukradnutých alebo stratených cestovných dokladov. Ak sa pripoistenému klientovi počas cesty v zahraničí pokazí auto, poisťovňa mu na diaľku zabezpečí jeho opravu či odtiahnutie. Ďalšie praktické pripoistenia zahŕňajú rizikové športy pre cestovateľov za adrenalínovými zážitkami či preplatenie storna zájazdu, a to aj v prípade ubytovania cez rezervačný portál Booking.com.Informačný servis