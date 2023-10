Nebezpečné pečenie? V silikónových košíčkoch na muffiny našli prekročený obsah prchavých látok

Nevhodné na kontakt s potravinami

Košíčky môžete vrátiť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.10.2023 (SITA.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) upozorňuje verejnosť na nevyhovujúce silikónové košíčky na muffiny, u ktorých bolo zistené prekročenie obsahu prchavých látok. Kontrolu na trhu vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom.Ide o výrobok s názvom toro baking – silikónové košíčky na muffiny,, Art. Nr. 263323. Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade testovaný výrobok nespĺňa európske ani národné nariadenia o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami.„Limit pre prchavé látky je 0,5 percenta, laboratórne zistená hodnota je 0,749 percenta. Úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu na Slovensku, zároveň bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF,“ informoval ÚVZ.Spotrebiteľom úrad odporúča, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.