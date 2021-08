Štátna pomoc na uzatváranie baní na hornej Nitre

mimoriadne výdavky na zamestnancov, ktorí prichádzajú o zamestnanie z dôvodu útlmu ťažby uhlia,



podpovrchové bezpečnostné práce, vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných baní,



náklady súvisiace s asanáciou bývalých uhoľných ťažobných lokalít,



náklady na rekultiváciu povrchu.



10.8.2021 (Webnoviny.sk) -Štátna pomoc je v súlade s pravidlami Európskej únie. Jej notifikácia a schválenie Európskou komisiou sa uskutočnili v závere novembra 2019.Z finančných prostriedkov štátnej pomoci sú hradené mimoriadne výdavky, nesúvisiace s výrobným procesom a každodennou prevádzkou Hornonitrianskych baní Prievidza ( článok 4 rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010).Štátna pomoc je výlučne určená na:Zamestnancom, ktorí prichádzajú o prácu v priamej súvislosti s vládou nariadeným útlmovým programom, s ktorými spoločnosť HBP, a. s. rozväzuje pracovný pomer z organizačných dôvodov, je vyplácané odstupné, prípadne aj odchodné v zmysle zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy.V súlade s plánmi zatvárania ťažobných prevádzok v súčasnosti sú realizované práce na uzatváraní jednotlivých častí podzemia Bane Handlová a Bane Nováky. V Bani Handlová sa týkajú 8. ťažobného poľa Východnej šachty a 12. ťažobného poľa. V Bani Nováky 7. ťažobného poľa a centrálneho závodu Baňa Nováky II.V 8. ťažobnom poli – Východná šachta Bane Handlová finišujú bezpečnostné práce v podzemí. Pristupuje sa k uzatvoreniu hlavných banských otvárkových diel (jamových telies) – Východná šachta, Južná VII, Nová východná vetracia šachta a objektov na povrchu. Po odstránení stavieb a uzatvorení zvislých banských diel budú pozemky upravené a vykoná sa na nich technická a biologická rekultivácia. Uzatváranie a likvidácia 8. ťažobného poľa – Východná šachta je plánované do konca tohto roka.Časť 12. ťažobného poľa Bane Handlová je od začiatku roka 2021 súbežne uzatváraná vykonávaním bezpečnostných prác a doťažbou zvyškových zásob uhlia. Postupne sú demontované elektrostrojné zariadenia, likvidované prevádzky a banské diela. Uzatváranie ťažobného poľa bude pokračovať aj v roku 2022.V 7. ťažobnom poli Bane Nováky bola ukončená doťažba zvyšných uhoľných zásob. V súčasnosti sú v podzemí budované hrádze, ktoré slúžia na bezpečné izolovanie vyťažených priestorov od ostatných častí bane.V katastrálnom území Sebedražie, v rámci Centrálneho závodu Baňa Nováky II., budú vykonávané práce na asanácii povrchových objektov, ktoré boli v minulosti využívané pri ťažbe, spracovaní a úprave uhlia. Vytvárajú sa tým podmienky pre nové využitie tohto hnedého parku.Vzhľadom na to, že banská činnosť sa prejavuje aj na povrchu, rekultivácie dotknutých území sú prirodzeným zavŕšením procesu ťažby uhlia. Z toho dôvodu v intraviláne obce Koš plánujeme obnovu štátnej cesty III/1773. Ide o úplnú rekonštrukciu 1 700 metrového úseku, obojsmernej komunikácie so spevnenou asfaltovou vozovkou. Na začiatku a konci sa rekonštruovaný úsek napojí na existujúcu komunikáciu.Informačný servis