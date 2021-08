Milanovej ministerstvo spúšťa výzvu pre kultúrne inštitúcie zriadené samosprávami, musia splniť viacero podmienok (video)

Žiadosti treba podať do 11. novembra

Chcú vyjsť čo najviac v ústrety

Plánuje informačné stretnutia

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR spúšťa výzvu pre kultúrne inštitúcie zriadené obcami, mestami a samosprávnymi krajmi . Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).Pre galérie, múzeá, knižnice či hvezdárne bude určených 15 miliónov eur. Knižnice a hvezdárne si budú môcť podať žiadosť o príspevok v minimálnej hodnote 30-tisíc eur, všetky ostatné inštitúcie v minimálnej výške 50-tisíc eur.Investovať môžu do vnútorných priestorov a technologickej modernizácie. Podávanie žiadostí potrvá do 11. novembra tohto roku.Maximálna výška dotácie pre jeden projekt bude vo výške 200-tisíc eur. Finančné prostriedky budú môcť byť použité iba na tie projekty, ktoré budú ukončené do konca roku 2023. Na ich financovaní sa samosprávy musia podieľať uhradením piatich percent celkovej sumy projektov.Do výzvy sa budú môcť zapojiť iba obce, ktoré majú viac ako tisíc obyvateľov. Finálne poradie podporených projektov bude vyberané na základe toho, akú mala daná kultúrna inštitúcia návštevnosť pred pandémiou v rokoch 2018 a 2019. Uchádzať sa o dotáciu budú môcť mestá, obce a príspevkové organizácie.„Záleží nám na tom, aby sa do našej výzvy zapojilo čo najväčšie množstvo subjektov a naším cieľom je, aby sme im dokázali vyjsť čo najviac v ústrety a vopred ich oboznámili s tým, čo všetko bude samotná výzva obnášať,“ povedala Milanová.Tá naplánovala so združením samosprávnych krajov SK8 sériu informačných stretnutí, na ktorých oboznámia primátorov a starostov so všetkými technickými detailami výzvy.Podanie žiadosti by pre subjekty podľa rezortu kultúry malo byť jednoduchšie, pretože namiesto 18 povinných príloh budú musieť predkladať už len osem príloh. Jednoduchší a prehľadnejší má byť pritom aj samotný formulár žiadosti.