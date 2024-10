Štátna vedecká knižnica v Prešove má nového povereného riaditeľa, post bude zastávať až do výberového konania

22.10.2024 (SITA.sk) - Novým povereným riaditeľom Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove sa stal Ľubomír Baláž. Do funkcie štatutárneho orgánu knižnice ho vymenovalo Ministerstvo kultúry SR Funkciu prevzal v stredu 16. októbra a bude ju vykonávať až do uskutočnenia výberového konania. Baláž nahradil na poste riaditeľa Petra Čekana, ktorý túto pozíciu zastával od 1. júla tohto roka potom, čo k 30. júnu odišla do dôchodku dlhoročná riaditeľka Valéria Závadska.Ako informovala projektová manažérka ŠVK v Prešove Renáta Šmidová, Baláž ukončil magisterské vysokoškolské štúdium na Prešovskej univerzite. Má bohaté skúsenosti v oblasti kultúry a médií. Deväť rokov pracoval na oddelení kultúry na Mestskom úrade v Bardejove, štyri roky pôsobil ako riaditeľ Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o.„Teším sa na nové výzvy, ktoré ma v tejto pozícii čakajú. Môj cieľ je prispieť k ďalšiemu rozvoju knižnice a jej služieb pre verejnosť. Súčasná situácia v knižničnej sfére vyžaduje inovácie a otvorený prístup k novým technológiám,“ vyhlásil Baláž po svojom vymenovaní.