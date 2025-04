Štátna vedecká knižnica v Prešove vystavila diela z daru kežmarského gymnázia

Súbor kníh

1.4.2025 (SITA.sk) - Oddelenie historických knižničných fondov Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove pripravilo v nových priestoroch Galérie Bibliotéky tematicky ladenú výstavu zameranú na prezentáciu knižného daru, ktorý sa do fondu knižnice dostal v minulom roku.Ide o súbor kníh, ktoré knižnica do fondu získala vďaka ponuke z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a nesie názov Z Kežmarku do Prešova. Informovala o tom projektová manažérka ŠVK v Prešove Renáta Šmidová.Ako uviedla spoluautorka výstavy Gabriela Oľšavská. Kežmarské gymnázium zo svojej školskej knižnice vyraďovalo staršie tituly. Fond ŠVK v Prešove sa vďaka ponuke kežmarskej školy obohatil o historické tlače zo slovenskej a českej literatúry vydané do roku 1918, takisto o tlače z obdobia existencie prvej Československej republiky (1918 – 1938), ale aj o preklady ruskej literatúry, ktorých autorkou bola Zora Jesenská.Z tematického pohľadu je najviac zastúpenou časťou daru česká literatúra. „Medzi českými autormi nachádzame predovšetkým autorov prelomu 19. a 20. storočia, ktorí v období prvej Československej republiky patrili k etablovaným či dokonca už nežijúcim autorom,“ uviedla Oľšavská.Sú medzi nimi básnici Erben, Mácha, Neruda, z prozaikov napríklad Jirásek, Němcová, Rais, Vančura a iní. „V tematickej skupine českej literatúry ide o pomerne široký časový záber siahajúci od renesančnej humanistickej literatúry až k proletárskej poézii,“ dodala Olšavská.Slovenská literatúra tvorí druhú najpočetnejšiu skupinu beletrie z kežmarského gymnázia, keďže väčšina kníh už vo fonde ŠVK bola zaradená. Ide o diela autorov romantickej i realistickej generácie autorov tvoriacich v 19. i 20. storočí.Zastúpené sú najmä súborné diela klasických slovenských autorov ako je Vajanský, Hviezdoslav, Kukučín, Podjavorinská či Timrava.„Ide predovšetkým o tzv. čítankových autorov, čo korešponduje aj s obsahovým zameraním každej školskej knižnice,“ uviedla Šmidová.Poslednú tematickú skupinu výstavy tvorí svetová prekladová literatúra, v rámci ktorej prevažujú diela ruského realizmu.Výstava pozostáva z panelovej a expozičnej časti. „Kým v panelovej časti sa návštevníci oboznámia s históriou školy, kvantitatívnymi ukazovateľmi, informáciami viažucimi sa k miestu vydania, vydavateľom, edíciám a ďalším informáciám dokumentujúcim knižný trh, v expozičnej časti je možnosť do väčšiny získaných publikácií aj fyzicky nahliadnuť,“ informovala spoluautorka výstavy Lucia Němcová. Výstava je záujemcom dostupná v Galérii Bibliotéke ŠVK v Prešove ešte do 7. apríla.