V Trnave si pripomenuli 80. výročie oslobodenia mesta, o život vtedy prišlo asi 120 vojakov – FOTO

1.4.2025 (SITA.sk) - Vence k Pomníku osloboditeľov v Trnave pri príležitosti 80. výročia oslobodenia od fašistických vojsk v utorok položili predstavitelia mesta, Trnavského samosprávneho kraja Okresného úradu v Trnave a ďalších inštitúcií.Riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová na slávnostnom zhromaždení pripomenula udalosti z veľkonočnej nedele 1. apríla 1945, kedy sa začal krátky, ale rozhodujúci boj o Trnavu, Fašistické vojská v tento deň bezhlavo utekali z mesta, o 14:00 bola Trnava oslobodená.Nemecké vojská sa podľa nej už nedokázali surovo pomstiť obyvateľom Trnavy takým spôsobom, ako to urobili v mnohých iných slovenských mestách a dedinách.Ragačová na základe archívnych materiálov hovorila aj o leteckom bombardovaní Trnavy zo strany Rusov, o týchto okolnostiach sa v minulosti vôbec nehovorilo.Priblížila aj bežný život obyvateľov v čase konca vojny.„Trnava žila na sklonku druhej svetovej vojny každodenným harmonickým životom, ktorý bol narúšaný násilnosťami členov Hlinkovej gardy voči Židom, raziami a zatýkaním miestnych bývalých alebo stále aktívnych komunistických dejateľov, nariadeniami civilnej protileteckej ochrany a poplašnými sirénami, ktoré upozorňovali na možné nebezpečenstvo leteckých útokov. A práve letecké útoky predstavovali pre Trnavčanov najkrušnejšie chvíle,“ povedala Ragačová.Pripomenula, že ešte v posledný marcový deň, teda deň pred oslobodením, bolo Hlinkovou gardou a gestapom do nemeckých koncentračných táborov transportovaných niekoľko Trnavčanov, ktorí tam aj zahynuli.Podľa archívnych dokumentov prešli v Trnave vojská osloboditeľov mimo starobylého centra mesta, čím sa podarilo uchrániť nielen životy civilného obyvateľstva, ale aj materiálne hodnoty. Za oslobodenie Trnavy položilo život približne 120 vojakov, ktorých pochovali na trnavskom cintoríne 2. apríla.Viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská vo svojom príhovore zdôraznila, že sloboda nie je samozrejmosť, ale musí byť chránená, pestovaná a odovzdávaná ďalším generáciám.Trnavský župan Jozef Viskupič pripomenul, že ešte nedávno sme si nevedeli predstaviť, že v 21. storočí budeme v srdci Európy svedkami vojenskej agresie s útokmi na civilistov alebo nemocnice. Dodal, že mier bol vybojovaný s ľudskými obeťami, a preto by sa už žiadna vojenská agresia nemala opakovať.