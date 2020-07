Štátne hmotné rezervy majú zabezpečiť ochranné pracovné pomôcky, stačiť by mali na 60 dní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Správa Štátnych hmotných rezerv (SŠHR) má zabezpečiť osobné ochranné pracovné pomôcky, stačiť by mali na 60 dní. Pre agentúru SITA to uviedol poradca pre komunikáciu a médiá SŠHR Igor Rabatin . V súčasnosti je vyhlásené verejné obstarávanie - dynamický nákupný systém.Prostredníctvom neho sa Správa bude snažiť zabezpečiť tieto pomôcky podľa platného uznesenia vlády. Rabatin doplnil, že obstarávajú aj položky, ktoré majú aktuálne nulový stav, pretože sa predtým vyskladnili alebo sa do materiálovej skladby zaviedli nové položky. Ide o vrecia na biologický odpad, čiapky a ochranné okuliare.Súťaž na dodanie zdravotníckych pomôcok je rozdelená do 16 kategórií. Obstarávajú sa ochranné odevy, štíty, respirátory, rukavice, chirurgické tvárové masky či odberové sety. "Štruktúru materiálovej skladby pohotovostných zásob vypracovala SŠHR SR v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR a na základe odporúčaní permanentného krízového štábu," konštatoval Rabatin.Podľa uznesenia vlády sa majú doplniť zdravotnícke pomôcky nevyhnutné pre potreby orgánov krízového riadenia, prioritne rezortu zdravotníctva, a na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov v súvislosti nielen s vírusom SARS-CoV-2, ale aj s rôznymi ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť epidémiu.