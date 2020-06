Štátne inštitúcie v ankete Social Awards Slovakia zastupuje iba policajný zbor

Užší zoznam nominovaných

16.6.2020 - Policajný zbor je ako jediná štátna inštitúcia zastúpená v prvom ročníku ankety Social Awards Slovakia. Agentúru SITA o tom informoval Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ).V ankete sa hlasuje o najobľúbenejších influenceroch, vlogeroch či edukatívnych stránkach na sociálnych sieťach.Oficiálna policajná stránka na Facebooku „Polícia Slovenskej republiky“ sa dostala do užšieho zoznamu nominovaných účtov v kategórii „Best community page“.Medzi nominovanými účtami sa okrem polície umiestnili aj stránky Nadácie Zastavme korupciu, Greenpeace Slovensko, lesoochranárskeho zoskupenia VLK a instagramového účtu Mladí proti fašizmu.Podľa štatútu ankety ide o kategóriu stránok, ktoré prinášajú nielen edukatívny či charitatívny obsah, ale majú aj spoločenský vplyv prostredníctvom humorných príspevkov na sociálnej sieti.„Práve občasné spájanie humoru, vážnych tém a prevencie je štandardným nástrojom komunikačného tímu Policajného zboru, prostredníctvom ktorého dokáže osloviť týždenne státisíce užívateľov Facebooku. V kategórii ‚Best Community page‘ sa nachádza spoločne 22 stránok a účtov z Facebooku a Instagramu,“ vysvetlil hovorca PPZ.Stránka polície bola do ankety zaradená pre splnenie podmienok, akými sú počet minimálne 10-tisíc sledovateľov s tým, že majoritná časť obsahu sociálnych sietí má mať edukatívny charakter, prípadne iný prínos pre spoločnosť.„Oddelenie komunikácie a prevencie PPZ si váži zaradenie facebookovej policajnej stránky do ankety, je vďačný za podporu a, samozrejme, ostatným účastníkom praje veľa úspechov, ako aj kontinuálne edukatívne a preventívne pôsobenia na ich široké publikum na sociálnych sieťach,“ uzavrel Slivka.