Sonda Európskej vesmírnej agentúry Solar Orbiter sa výrazne priblížila k Slnku

15.6.2020 - Európska vesmírna sonda Solar Orbiter (SolO), ktorá je zameraná na výskum Slnka, sa 15. júna po prvý raz k nemu výrazne priblížila. Pri prechode perihéliom, bodom, keď je jej obežná dráha najbližšie ku hviezde, bola vzdialená od jej povrchu 77 miliónov kilometrov, čo je zhruba polovica vzdialenosti Zeme od Slnka. Informovala o tom Európska vesmírna agentúra (ESA).V priebehu týždňa po prelete perihéliom budú vedci v rámci misie SolO testovať desať prístrojov sondy vrátane šiestich ultrafialových teleskopov, ktoré by mali zhotoviť detailné zábery Slnka.Podľa Daniela Müllera z ESA, ktorý sa podieľa na misii, by mali snímky zverejniť v polovici júla, pričom to budú vôbec najbližšie dosiaľ nasnímané zábery našej hviezdy."Nikdy sme neodfotografovali Slnko z bližšej vzdialenosti, ako je táto. Existujú detailné zábery s vyšším rozlíšením, napríklad tie, čo skôr počas roka nasnímal štvormetrový Solárny teleskop Daniela K. Inouyeho na Havaji, ale zo Zeme, keď je medzi teleskopom a Slnkom atmosféra, môžete vidieť len malú časť solárneho spektra, ktoré môžete vidieť z vesmíru," objasnil vedec.Hlavným cieľom týchto skorých pozorovaní je potvrdiť, že sú teleskopy sondy SolO pripravené na budúce skúmania.Vedci tiež budú analyzovať dáta zo štyroch prístrojov na meranie prostredia okolo sondy, ako sú magnetické pole a častice slnečného vetra.Vedec z misie Yannis Zouganelis vysvetlil, že je to po prvý raz, čo spomínané zariadenia budú fungovať v takej blízkosti pri Slnku a očakávajú od nich "zaujímavé výsledky".Misia sondy Solar Orbiter, ktorú vyslali do vesmíru 10. februára, má niekoľko fáz. Počas hlavnej vedeckej fázy, do ktorej vstúpi koncom budúceho roka, sa sonda priblíži k slnečnému povrchu až na 42 miliónov kilometrov, čo je bližšie ako planéta Merkúr. Najbližšie perihélium pre SolO bude začiatkom roku 2021.Sonda bude okrem iného skúmať aj slnečné póly, čo by malo vedcom pomôcť lepšie pochopiť správanie sa magnetického poľa Slnka.Informácie pochádzajú z webstránky www.esa.int.