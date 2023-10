Štátne orgány nemajú právo disponovať nahrávkami z kauzy Gorila, tvrdí Haščákov obhajca

Nesplnili rozhodnutie ESĽP

Spis Gorila sa na verejnosti objavil v decembri 2011, pričom jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín. Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník SIS Peter Holúbek . Nahrávky vznikli v byte na Vazovovej ulici v Bratislave, ktorý vlastnil Zoltán V. prezývaný Gorila. Neskôr prenikla na verejnosť aj 39-hodinová nahrávka.

19.10.2023 (SITA.sk) - Aj keď je primárne zodpovednou inštitúciou za zničenie všetkých materiálov z akcie Gorila Slovenská informačná služba , neoprávňuje to iné orgány, aby týmito materiálmi ďalej disponovali.Konštatuje to obhajca podnikateľa Jaroslava Haščáka Martin Škubla v súvislosti s rozhodnutím ústavného súdu, ktorý povolil čiastočnú obnovu konania vo veci povinnosti zničenia materiálov vyhotovených v byte na Vazovovej ulici v Bratislave.Škubla zároveň pripomenul, že o potrebe zničenia nahrávok rozhodol už v roku 2021 Európsky súd pre ľudské práva. „Hoci boli a sú všetky orgány Slovenskej republiky povinné bez prieťahov rozsudok ESĽP plniť a vyvodiť z neho náležité konzekvencie, doposiaľ sa tak nestalo," skonštatoval Škubla.Už samotná existencia predmetných materiálov je podľa neho zásahom do práv dotknutých osôb a tento zásah bude pretrvávať, pokiaľ sa takéto materiály nezničia. „A to sa vzťahuje aj na orgány činné v trestnom konaní vrátane špecializovaného tímu Gorila, ktorý je podľa nálezu ústavného súdu povinný preveriť pôvod materiálov, ktoré má v spisoch a ktoré zjavne považuje za materiály z akcie Gorila," dodal advokát.Ústavný súd SR povolil čiastočnú obnovu konania vo veci namietaného porušenia základných práv Zoltána V. nesplnením povinnosti Slovenskej informačnej služby vyradiť a zničiť nahrávky vyhotovené na základe súhlasu Krajského súdu v Bratislave v rokoch 2005 a 2006 v kauze známej ako Gorila Vyplýva to z rozhodnutia senátu zloženom z predsedu Roberta Šorla a sudcov Ivana Fiačana Petra Straku na neverejnom zasadnutí z 12. októbra.„Obnovu konania vo veci Ing. Z. V. vedenej Ústavným súdom SR povoľuje v rozsahu namietaného porušenia základných práv navrhovateľa nesplnením povinnosti Slovenskej informačnej služby vyradiť a zničiť primárne a sekundárne výsledky použitia informačno-technických prostriedkov v dispozícii Slovenskej informačnej služby, ktoré boli získané v súvislosti s vydaním rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave z 26. januára 2006," informoval súd na svojej internetovej stránke.