Štátne sviatky by nemali byť zneužívané na politický súboj, ani by nás nemali rozdeľovať, tvrdí prezident Pellegrini – VIDEO

5.7.2025 (SITA.sk) - Pri oslave štátneho sviatku je dôležité, ako tento deň prežívame, na čo spomíname, o akých hodnotách sa chceme rozprávať alebo čo z histórie si pripomíname. Nie to, či ostaneme doma a deti nejdú do školy.V príhovore na celonárodných oslavách sviatku sv. Cyrila a Metoda to uviedol prezident Peter Pellegrini . Pripomenul, že počas soboty sa zúčastnil na svätej omši v Nitre, kde podľa neho zazneli hodnotné slová.„Cyril a Metod nám vtedy priniesli písmo a možnosť sláviť liturgiu v našom vlastnom jazyku. Išlo vlastne o slovo,“ vyjadril sa Pellegrini a následne pripomenul slová kardinála Dominika Duku zo sobotňajšej bohoslužby o tom, že dejiny sa veľakrát nemenia majetkom a mocou, ale neraz slovom.„Preto by som ako jeden z prvých odkazov sv. Cyrila a Metoda a dnešného sviatku chcel hovoriť o tom, aby sme v rámci ich odkazu porozmýšľali o tom, či vždy používame tie správne slová, ten správny jazyk. Aby sme si vo svojom vnútri úprimne povedali, že odmietame jazyk vulgárny, útočný, jazyk, ktorý rozdeľuje. Ale že radšej hovorme jazykom úprimným a zo srdca, ktorý nás všetkých spája,“ uviedla hlava štátu v prejave. Pellegrini to považuje za veľmi silný odkaz.Následne sa venoval téme štátnych sviatkov na Slovensku, uviedol, že vytvárajú mozaiku hodnôt, na ktorých sú naša vlasť a národ postavené. Každý z nich podľa neho reprezentuje niečo iné, no spoločne vytvárajú obraz o hodnotách, na ktorých spoločne stojíme.Prezident sa vyjadril, že by nebolo dobré, keby sme si zo štátnych sviatkov vyberali len tie, ktoré sa nám páčia či sú nám blízke. Je toho názoru, že by sme ich mali sláviť všetky v ich rozdielnosti.„Preto druhé posolstvo dnešných osláv by malo byť, že štátne sviatky, a aj tento významný štátny sviatok, by nás nemali rozdeľovať, ale naopak, tieto štátne sviatky a ich pripomínanie si by nás mali spájať. A nemali by byť zneužívané na akýkoľvek politický, alebo iný, súboj,“ akcentoval prezident. Zdôraznil tiež, že sa nepatrí ani jeden sviatok vytrhávať a netreba si ich ani privlastňovať, lebo patria všetkým občanom Slovenska.Pripomenul význam jednotlivých sviatkov, od ukončenia 2. svetovej vojny (8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom), cez Slovenské národné povstanie (29. august), 1. máj (Sviatok práce) až po pripomínanie si Nežnej revolúcie (17. november) Dňa boja za slobodu a demokraciu.„Tak by to aj malo byť,“ myslí si prezident. Dodal, že ak si dnešný deň uctil liberál a ateista, tak aj konzervatívec je podľa Pellegriniho schopný osláviť 1. máj, a tiež sú sociálni demokrati a ľavičiari schopní osláviť 17. november.„Verím, že všetky sviatky, ktoré si táto republika pripomína, budeme oslavovať minimálne tak slávnostne a dôstojne, ako tento slávnostný večer,“ prízvukoval.Vyzdvihol tiež spojenie tohto sviatku s vierou, podotkol, že hoci sa Slovenská republika podľa ústavy neviaže na žiadne konkrétne náboženstvo, v preambule je jasne zakotvený odkaz oboch vierozvestcov - Cyrila a Metoda.„Preto sa nebojme hovoriť ani o viere,“ deklaroval Pellegrini s tým, že pre mnohých občanov je dôležitá a pomáha im prekonávať ťažké obdobia v živote či žiť dobrý život.„Treba otvorene hovoriť o tom, že ide o sviatok, v ktorom si pripomíname vieru mnohých obyvateľov našej krajiny,“ povedal prezident. Tretí odkaz, na ktorý sa rozhodol poukázať, je ten, že to nesmie byť len o sviatku a oslavách, s ktorými sa vraciame do histórie. To je podľa Pellegriniho správne.„Ten odkaz sv. Cyrila a Metoda tkvie aj v niečom inom,“ zdôraznil a poukázal, že svojím príchodom na naše územie urobili veľký zlom pre našu budúcnosť, keďže priniesli písmo a liturgiu v našom jazyku, čím nás podľa prezidenta posunuli dopredu v rozvoji. Je podľa neho teda potrebné hovoriť aj o budúcnosti, a o tom, ako Slovensko posunúť dopredu.„Slovenskej republike a všetkým jej obyvateľom želám nádej, presvedčenie, že keď budeme spolupracovať, a nie medzi sebou stavať múry, keď sa dokážeme zjednotiť pre budúcnosť našej krajiny, tak toho urobíme podstatne viac a možno sa aspoň trochu priblížime k tomu dobrému, čo pre nás spravili sv. Cyril a Metod,“ uviedol Pellegrini.Prejav uzavrel tým, že by sme sa mali prestať hádať a nenávidieť, ale mali by sme sa spojiť a vyhrnúť si rukávy a robiť všetko pre to, aby Slovensko bolo nádherným, bezpečným a dobrým miestom na život.