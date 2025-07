Fico: Bezbrehý a zvrátený progresivizmus a liberalizmus našu krajinu môžu len zničiť – VIDEO

Chráňme si cyrilometodské dedičstvo

Železná opona sa stáva realitou

Svet sa nám mení pred očami

6.7.2025 (SITA.sk) - Bez misie sv. Cyrila a Metoda by nebolo možné hovoriť o kultúrnej a politickej nezávislosti, ani o štátnej zvrchovanosti Sloveniek a Slovákov. Vo svojom prejave počas celonárodných osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda to vyhlásil premiér Robert Fico Smer-SD ). Zdôraznil tiež, že napriek viac ako tisícročiu chýbajúcej územnej či politickej autonómie si slovenský národ dosiaľ uchoval svoju identitu.Fico poznamenal, že od svojho nástupu v roku 2023 venovali veľkú pozornosť dôstojným oslavám štátnych sviatkov a tomu, aby vystupovali ako hrdá a sebavedomá politická reprezentácia a republika. Poďakoval sa tým, ktorí sa podieľali na organizácii osláv. Premiér vo svojom prejave zdôraznil, že národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť, a beda podľa neho tomu národu, ktorého falošná a samozvaná elita sa rozhodne svoju minulosť ignorovať alebo prekrúcať.Dejiny podľa Fica často písali najmä cudzí historici a bolo by mylné domnievať sa, že o nás písali len pravdu. „Dejiny písané cudzím perom majú často sklon zamlčiavať existenciu toho, kto v nich zohráva rozhodujúcu úlohu,“ myslí si Fico.Vyzdvihol nadčasovosť misijného diela Cyrila a Metoda, ktoré podľa neho nemožno odsunúť do histórie. Poukázal na homíliu pápeža Jána Pavla II. , ktorý Slovákom odkázal, aby si chránili cyrilometodské dedičstvo.Rovnako poukázal aj na to, že tvorcovia slovenskej ústavy v preambule odkázali na dedičstvo sv. Cyrila a Metoda a Veľkej Moravy. „Hlásiť sa k cyrilometodskému dedičstvu nie je pre nás nejaká lacná zbožnosť. Je to pre nás príležitosť pre pravdu a spravodlivosť. My túžime zjaviť pravdu o ich veľkolepom diele,“ uviedol.Vyzdvihovanie a zdôrazňovanie solúnskych bratov na celoštátnej úrovni podľa Fica znamená určiť jasnú hodnotovú orientáciu ich politiky. „Nie je to o prepojení štátu na náboženskú ideológiu, ako to niektorí opakujú. To je o snahe hodnotové veci a múdrosť duchovna vhodne vnášať do mysle a vzťahov našich ľudí,“ povedal. Európskej únii aj celému svetu dnes podľa slovenského premiéra chýbajú osobnosti, ktoré by sa mohli prirovnať k sv. Cyrilovi a Metodovi. Solúnski bratia podľa neho spájali a nestavali železné opony.Pripomenul, že pod Devínom kedysi viedla železná opona, ktorá rozdelila Európu aj ľudí. „Je viac ako smutné, že niekomu v Európe podobná železná opona chýba. Opäť chcú oddeliť západ a východ,“ deklaroval Fico v prejave. Železná opona sa podľa jeho názoru opäť stáva realitou, vzťahy sú narušené, a tí, ktorí prejavia pochopenie pre dianie za oponou, sú podľa Fica obviňovaní zo zrady európskych hodnôt.Obhajcovia a konštruktéri novej železnej opony podľa neho zabudli na slová pápeža Jana Pavla, ktorý povedal, že Európa musí dýchať oboma pľúcami, a to ako východnými, tak aj západnými. „Nevzdáme sa našich tradícií a dejín a budeme cez železnú oponu podávať ruku na mierovú spoluprácu. Svätí Cyril a Metod sú pre nás certifikátom pravosti pred celým slovanským svetom,“ odkázal z Devína.Premiér v prejave spomenul aj novelizáciu ústavy , o ktorej by sa malo hlasovať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Novela by mala v ústave zakotviť napríklad existenciu dvoch pohlaví či to, aby sa v školách učilo len to, čo je ukotvené v ústave. Vyjadril želanie, aby sa našiel dostatok poslancov na schválenie predmetnej novely. „Bezbrehý a zvrátený progresivizmus a liberalizmus našu krajinu môžu len zničiť,“ myslí si predseda vlády a Slovensko je podľa neho na križovatke.Fico uviedol, že svet sa nám mení pred očami a mnohé zmeny sú nevítané či znepokojujúce. Medzinárodný systém, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne, podľa neho „dostáva posledné rany z milosti“. „Veľkí hovoria o novej vojne a tvária sa, že sú mieroví aktivisti. A tí, čo neustále zdôrazňujú mier, sú dobreže nie považovaní za vojnových štváčov,“ povedal Fico.Položil viaceré otázky, napríklad, aký vklad chceme priniesť do spoločného života Európy, prípadne či sa nechať rozpustiť v mori silnejších hráčov. V súvislosti zo zahraničnou politikou spomenul aj schvaľovanie ďalšieho sankčného balíka voči Rusku. „Už sme si zvykli, že v zásadných otázkach nemáme podporu opozičného a mediálneho bloku, ktorý netuší, čo je to národná hrdosť, suverenita, národné záujmy. Zato veľmi dobre vie, čo je to slúžiť cudzím,“ vyjadril sa premiér s tým, že je potrebné očakávať, že tento blok podporí alebo bude dokonca organizovať „trestné výpravy“ napríklad z Európskeho parlamentu či Komisie proti súčasnej vláde.Dôvodmi by podľa neho mali byť napríklad rozdielne názory na vojnu či pripravované ústavné zmeny. „Ja som pripravený tento súboj zvládnuť,“ dodal v závere prejavu. Uviedol tiež, že sa osobne nielen hlási k cyrilometodskému dedičstvu, ale je pre neho aj záväznou direktívou pri prijímaní dôležitých politických rozhodnutí.