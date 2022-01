Štátni a verejní zamestnanci si jednorazovo prilepšia o 350 eur, od júla im taktiež stúpnu platy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Štátni a verejní zamestnanci dostanú v prvom polroku tohto roka jednorazovú odmenu 350 eur. Od 1. júla tohto roka sa im platy zvýšia o 3 percentá.Vyplýva to z platných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2022.Okrem toho budú mať štátni a verejní zamestnanci v druhom polroku tohto roka nárok na jeden platený deň voľna navyše. Jednorazovú odmenu v sume 350 eur by mohli zamestnávatelia v štátnej správe vyplatiť už v januári tohto roka a zamestnávatelia v samospráve do 30. júna tohto roka. Všetky tieto benefity si vyžiadajú celkovo 325 miliónov eur.Platy zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme sa v minulom roku nezvyšovali. Od začiatku roka 2019 sa platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe zvýšili o 10 percent a od začiatku roka 2020 o ďalších 10 percent.