Štátni ochranári utratili medvedicu s mláďaťom, pred časom sa vlámala aj do cukrárne v Hornom Smokovci

Išlo o samicu a jedno mláďa. Ako pre agentúru SITA vysvetlil riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko, medvede neboli zastrelené.

Zásahový tím pre medveďa hnedého ich najprv narkotizačnou šípkou uspal a následne boli v hlbokej anestéze eutanazované. Tri medvieďatá ušli do lesa.

Sledovali ju už vyše roka

Medvedicu so štyrmi mláďatami sledovali ochranári celý minulý rok. Pravidelne navštevovala nezabezpečené kontajnery v meste Vysoké Tatry. V novembri minulého roka sa medvedica vlámala do cukrárne v Hornom Smokovci.

„Zazimovala, no teraz od jari robila to isté. Živila sa takýmto spôsobom a aj medvieďatá učila na takúto stravu. Tie si na to rýchlo privykli. Mohla byť riziková pre človeka, striedala intravilány tatranských osád, preto bolo rozhodnuté o jej eutanázii,“ vysvetlil dôvod utratenia riaditeľ Správy TANAPu.

Človek urobil chybu

Zvyšné tri medvieďatá budú ochranári sledovať. Podľa Majka nie sú rizikové pre človeka. Ak by sa však vrátili a pokračovali v zaužívanom spôsobe života, podľa jeho slov by zrejme musel opäť zasiahnuť zásahový tím. „Je nám to ľúto, nikto sa z toho nevytešuje. Je potrebné si položiť otázku, prečo sa takto medvedica správala, a kde sme my ľudia urobili chybu,“ poznamenal Majko.

Pripomenul, že veľkým lákadlom sú pre medvede niektoré otvorené a nezabezpečené kontajnery v Tatrách. Pri Sliezskom dom ich napríklad zlákali dva veľkokapacitné kontajnery. Hoci mesto Vysoké Tatry už v minulosti vybudovalo staničky pre kontajnery, ktoré problém eliminovali, stále sú miesta, kam sa medvede k odpadkom dostanú.