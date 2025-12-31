Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 31.12.2025
31. decembra 2025

Štátnu operu Banská Bystrica povedie Ondrej Bernát, Šimkovičová ho vymenovala do dočasnej funkcie


Ministerka kultúry Martina Šimkovičová dočasne do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej opery Banská Bystrica vymenovala Ondreja Bernáta, doterajšieho riaditeľa ...



66883acef4071689963838 676x451 31.12.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová dočasne do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej opery Banská Bystrica vymenovala Ondreja Bernáta, doterajšieho riaditeľa ekonomického a administratívno-právneho úseku Národného divadla Košice. Ako informoval rezort kultúry, nový štatutár Štátnej opery Banská Bystrica sa funkcie ujme 1. januára 2026 do doby uskutočnenia riadneho výberového konania.


„Po dôkladnej analýze očakáva rezort kultúry od nového štatutára predovšetkým efektívny manažment ekonomických procesov, finančné zabezpečenie programovej štruktúry, ako aj kvalitnú prípravu a realizáciu nevyhnutných verejných obstarávaní. Zriaďovateľ verí, že nový generálny riaditeľ zúročí svoje doterajšie skúsenosti v ekonomickom riadení kultúrnej inštitúcie," uviedla riditeľka odboru komunikácie ministerstva Petra Demková.

Ondrej Bernát je absolventom fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Košiciach. V minulosti okrem Národného divadla Košice pôsobil tiež na viacerých riadiacich pozíciách v Košickom samosprávnom kraji, bol hlavným kontrolórom mesta Košice a zastával pozíciu metodika nepriamych daní Ústredného daňového riaditeľstva Košice.

„Je skúseným manažérom kultúrnych inštitúcií s dlhoročnou praxou v riadení profesionálneho divadla a verejných organizácií. Je špecialistom na ekonomické, technické a investičné riadenie kultúrnych zariadení, stabilizáciu rozpočtov a vytváranie funkčných podmienok pre umeleckú činnosť. Disponuje tiež skúsenosťami s obnovou kultúrnych pamiatok a realizáciou investičných projektov v objeme viac ako 100 miliónov eur, vrátane projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ," doplnila Demková.


Zdroj: SITA.sk - Štátnu operu Banská Bystrica povedie Ondrej Bernát, Šimkovičová ho vymenovala do dočasnej funkcie © SITA Všetky práva vyhradené.

