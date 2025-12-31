|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 31.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvester
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. decembra 2025
Štátnu operu Banská Bystrica povedie Ondrej Bernát, Šimkovičová ho vymenovala do dočasnej funkcie
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová dočasne do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej opery Banská Bystrica vymenovala Ondreja Bernáta, doterajšieho riaditeľa ...
Zdieľať
31.12.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová dočasne do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej opery Banská Bystrica vymenovala Ondreja Bernáta, doterajšieho riaditeľa ekonomického a administratívno-právneho úseku Národného divadla Košice. Ako informoval rezort kultúry, nový štatutár Štátnej opery Banská Bystrica sa funkcie ujme 1. januára 2026 do doby uskutočnenia riadneho výberového konania.
„Po dôkladnej analýze očakáva rezort kultúry od nového štatutára predovšetkým efektívny manažment ekonomických procesov, finančné zabezpečenie programovej štruktúry, ako aj kvalitnú prípravu a realizáciu nevyhnutných verejných obstarávaní. Zriaďovateľ verí, že nový generálny riaditeľ zúročí svoje doterajšie skúsenosti v ekonomickom riadení kultúrnej inštitúcie," uviedla riditeľka odboru komunikácie ministerstva Petra Demková.
Ondrej Bernát je absolventom fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Košiciach. V minulosti okrem Národného divadla Košice pôsobil tiež na viacerých riadiacich pozíciách v Košickom samosprávnom kraji, bol hlavným kontrolórom mesta Košice a zastával pozíciu metodika nepriamych daní Ústredného daňového riaditeľstva Košice.
„Je skúseným manažérom kultúrnych inštitúcií s dlhoročnou praxou v riadení profesionálneho divadla a verejných organizácií. Je špecialistom na ekonomické, technické a investičné riadenie kultúrnych zariadení, stabilizáciu rozpočtov a vytváranie funkčných podmienok pre umeleckú činnosť. Disponuje tiež skúsenosťami s obnovou kultúrnych pamiatok a realizáciou investičných projektov v objeme viac ako 100 miliónov eur, vrátane projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ," doplnila Demková.
Zdroj: SITA.sk - Štátnu operu Banská Bystrica povedie Ondrej Bernát, Šimkovičová ho vymenovala do dočasnej funkcie © SITA Všetky práva vyhradené.
„Po dôkladnej analýze očakáva rezort kultúry od nového štatutára predovšetkým efektívny manažment ekonomických procesov, finančné zabezpečenie programovej štruktúry, ako aj kvalitnú prípravu a realizáciu nevyhnutných verejných obstarávaní. Zriaďovateľ verí, že nový generálny riaditeľ zúročí svoje doterajšie skúsenosti v ekonomickom riadení kultúrnej inštitúcie," uviedla riditeľka odboru komunikácie ministerstva Petra Demková.
Ondrej Bernát je absolventom fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Košiciach. V minulosti okrem Národného divadla Košice pôsobil tiež na viacerých riadiacich pozíciách v Košickom samosprávnom kraji, bol hlavným kontrolórom mesta Košice a zastával pozíciu metodika nepriamych daní Ústredného daňového riaditeľstva Košice.
„Je skúseným manažérom kultúrnych inštitúcií s dlhoročnou praxou v riadení profesionálneho divadla a verejných organizácií. Je špecialistom na ekonomické, technické a investičné riadenie kultúrnych zariadení, stabilizáciu rozpočtov a vytváranie funkčných podmienok pre umeleckú činnosť. Disponuje tiež skúsenosťami s obnovou kultúrnych pamiatok a realizáciou investičných projektov v objeme viac ako 100 miliónov eur, vrátane projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ," doplnila Demková.
Zdroj: SITA.sk - Štátnu operu Banská Bystrica povedie Ondrej Bernát, Šimkovičová ho vymenovala do dočasnej funkcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kaštieľ v Toporci sa po desaťročiach chátrania vracia k svojej historickej podobe, obnovujú ho miestni nadšenci
Kaštieľ v Toporci sa po desaťročiach chátrania vracia k svojej historickej podobe, obnovujú ho miestni nadšenci
<< predchádzajúci článok
MojaLekáreň.sk: ako si užiť Silvestra tak, aby ste sa cítili dobre /Bedeker silvestrovskej oslavy/
MojaLekáreň.sk: ako si užiť Silvestra tak, aby ste sa cítili dobre /Bedeker silvestrovskej oslavy/