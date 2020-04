Štátnu pomoc nemusia dostať firmy z daňových rajov, minister Sulík to vidí ako dobrý nápad

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Štátna pomoc pre firmy postihnuté koronakrízou možno na Slovensku obíde spoločnosti, ktoré majú registrované sídlo v niektorom z daňových rajov.Predseda koaličnej SaS a minister hospodárstva Richard Sulík totiž pripustil, že by sa vláda mohla inšpirovať Dánskom, ktoré firmy z daňových rajov zo štátnej pomoci vylúčilo."To sa mi zdá celkom 'fikané', mali by sme sa nad tým zamyslieť. Tí, ktorí odlievajú peniaze do daňových rajov fakt nie sú tí, ktorí by tú pomoc potrebovali najviac. Je to dobrý tip. Na prvé počutie dánska vláda koná správne a áno, prednesiem to na najbližšej koaličnej rade," povedal Sulík na utorňajšej tlačovej konferencii.Najbližšia koaličná rada by sa podľa Sulíka mala pritom uskutočniť už v stredu večer.