Matovič svojsky okomentoval zadržanie Kičuru, podľa Sulíka by mal takto skončiť každý vydriduch

Oceňuje, že sa kolegovia z NAKA rozhýbali

Zásah u bývalého šéfa Štátnych hmotných rezerv

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Utorňajšie zadržanie bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetána Kičuru je podľa predsedu koaličnej SaS Richarda Sulíka dobrým znamením. Privítal preto prístup Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), hoci podľa jeho slov mohli zakročiť aj skôr.Sulík je pritom aj šéfom rezortu hospodárstva, do ktorého pôsobnosti štátne hmotné rezervy patria a na ktorého návrh bol Kičura krátko po nástupe novej vlády odvolaný."No bol najvyšší čas. Ja som bol prekvapený, že mohol ešte takto voľne si tu pobehovať. Ale veľmi oceňujem, že sa kolegovia z NAKA rozhýbali. To je dobré znamenie a takto by mal dopadnúť každý jeden vydriduch," vyhlásil Sulík na utorňajšej tlačovej konferencii.Svojsky na zadržanie exšéfa štátnych hmotných rezerv reagoval aj premiér Igor Matovič. "Chcel by som odporučiť pánovi Petrovi Pellegrinimu a Robertovi Ficovi, aby si fotografiu pána Kičuru niekam v kúpeľke na zrkadlo nalepili a aby si týmto spovedali svedomie," vyhlásil v utorok pred rokovaním krízového štábu.Podľa Matoviča totiž predošlé vlády takýmto ľuďom odovzdali štát do rúk. Pripomenul tiež, že práve do SŠHR viedli jeho prvé kroky po vymenovaní novej vlády."Síce sa ma snažil opiť rožkom a tváril sa, že som malý chlapec, ale ešte v ten deň som povedal, že končí vo funkcii. Jemu bolo v očiach vidieť, že je to zlodej a som veľmi rád, že bude v rukách orgánov činných v trestnom konaní," dodal Matovič.Slovenské médiá v utorok ráno na základe prvotnej správy Denníka N informovali, že NAKA zasahuje u bývalého šéfa SŠHR, pričom domová prehliadka mala súvisieť s podozreniami z machinácií pri verejnom obstarávaní.Podľa následných informácií prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry dal súhlas na zadržanie Kajetána Kičuru a aj jeho otca a následne sa má rozhodovať o tom, či voči nim bude vznesené obvinenie.Portál denníka SME v tejto súvislosti pripomenul, že odvolanie Kičuru z funkcie patrilo k prvým krokom vlády Igora Matoviča, a to pre podozrivé nákupy ochranných pomôcok potrebných pre boj s koronavírusom. Samotného Kičuru dosadil do hmotných rezerv expremiér Robert Fico (Smer-SD), ktorého vlani Kičura označoval za osobného priateľa.Takýto vzťah prezentoval pri svojom vypočúvaní pred parlamentným výborom, keďže Smer ho začiatkom minulého roka navrhoval za ústavného sudcu. Na čele hmotných rezerv bol Kičura osem rokov.