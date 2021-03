Štátny balík pomoci na Slovensku je jeden z najmenších v EÚ, NBS sa nepáči aj pomalé čerpanie eurofondov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Štátny balík pomoci je na Slovensku na základe dostupných informácií jeden z najmenších, ak nie úplne najmenší v rámci eurozóny. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal guvernér centrálnej banky Peter Kažimír Podľa neho typická európska krajina poskytla pomoc vo viac než dvojnásobnej výške. Národná banka Slovenska podľa neho od začiatku varuje, aby prílišná snaha o rozpočtovú zodpovednosť alebo adresnosť neznamenala, že isté zraniteľné skupiny ľudí alebo podnikov pomoc nedostanú.Kažimír zároveň uvítal zverejnenie plánu obnovy , avšak stále je to podľa neho plán na papieri. A to nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách EÚ. Je podľa Kažimíra nevyhnuté, aby fiškálna politika na národnej a európskej úrovni pôsobila proti pandemickým šokom a proti akýmkoľvek krízovým šokom v ekonomike.Národná banka má pripomienky aj k čerpaniu eurofondov. „V čase hlbokého prepadu ekonomiky a investícií naďalej pomaly čerpáme eurofondy,“ povedal Kažimír. Ak neberieme preplácanie prvej pomoci ľuďom a firmám z európskeho balíka, tak naše čerpanie v minulom roku podľa Kažimíra opäť pokleslo. „Stále z predošlého rozpočtu máme k dispozícii 8 mld. eur,“ dodal Kažimír.