Polícia skontroluje cez Veľkú noc každého, kto prekračuje hranice a znásobí aj kontroly medzi okresmi

31.3.2021 - Policajti budú počas veľkonočných sviatkov kontrolovať všetky autá, vozidlá hromadnej dopravy a peších, ktorí budú prichádzať na územie Slovenska. Pozor budú dávať aj na dodržiavanie karanténnych povinností a dodržiavanie obmedzenia pohybu a pobytu zákazom vychádzania po vstupe na územie Slovenska cez hraničné priechody.Tieto kontroly budú nepretržite na všetkých otvorených hraničných priechodoch. Policajti budú monitorovať aj uzavreté hraničné priechody. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Opatrenia počas veľkonočných sviatkov začnú platiť od štvrtka 1. apríla a potrvajú do pondelka 5. apríla do polnoci.Od štvrtka 1. apríla do pondelka 5. apríla budú policajti prísnejšie kontrolovať aj hranice medzi okresmi. Zvýšia intenzitu kontrol najmä v takzvaných čiernych okresoch. Do opatrení nasadia policajtov v uniformách aj v civilnom oblečení.Pomáhať im budú aj príslušníci Ozbrojených síl SR. Počas Veľkej noci bude polícia klásť dôraz aj na dopravné kontroly a „snahu eliminovať čo najviac vodičov pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky z cestnej premávky“.