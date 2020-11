Štátny fond rozvoja bývania bude mať nového riaditeľa, zverejnili dátum výberového konania

Potrebná je aj prax

Písomný test i ústna previerka

26.11.2020 (Webnoviny.sk) - Výberové konanie na generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) sa uskutoční 2. decembra v budove Ministerstva dopravy a výstavby v Bratislave Do výberového konania sa prihlásilo v termíne do 14. augusta osem uchádzačov, z toho jedna uchádzačka nesplnila požadovaný stupeň vzdelania a jeden uchádzač oznámil odstúpenie z výberového konania. Informoval o tom Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu.Medzi požadovanými predpokladmi, kritériami a požiadavkami na vykonávanie funkcie generálneho riaditeľa sú podľa rezortu dopravy a výstavby v prvom rade spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii.Podobne dôležité sú odborné znalosti v oblasti financovania priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu a implementácie nástrojov finančného inžinierstva, zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania či ostatných právnych predpisov upravujúcich výkon práce vo verejnom záujme.Uchádzači o post generálneho riaditeľa ŠFRB museli predložiť okrem iného písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a strategický dokument v rozsahu 5 – 10 normostrán na tému: Koncepcia rozvoja a udržateľnosti Štátneho fondu rozvoja bývania.Výberové konanie pozostáva z písomného testu, ústnej časti, posúdenia a zhodnotenia uchádzačom predloženej koncepcie rozvoja.Ústna časť výberového konania pozostáva z prezentácie koncepcie rozvoja a zodpovedania otázok uchádzačom a overenia schopností a osobnostných vlastností uchádzača členmi výberovej komisie. Členovia výberovej komisie hodnotia prezentáciu koncepcie rozvoja a zodpovedania otázok uchádzačom, schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača.