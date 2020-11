Kollár sa mal v nemocnici dostať do konfliktu s vrchnou sestrou, ale odmeny personálu stopnuté neboli (video)

26.11.2020 - Predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) prepustia v piatok 27. novembra z nemocnice do domácej liečby.





Informoval o tom generálny riaditeľ Nemocnice svätého Michala Branislav Delej s tým, že zdravotný stav Kollára si už nevyžaduje ďalšiu hospitalizáciu na lôžku.Stanovisko riaditeľa nemocnice poskytla v tlačovej správe riaditeľka tlačového odboru kancelárie ministra vnútra Barbara Túrosová.Delej sa vyjadril aj k medializovaným informáciám o návštevách predsedu NR SR v nemocnici. Ako uviedol, v nemocnici platí zákaz návštev od 14. júla. Výnimku však môže udeliť primár oddelenia alebo ošetrujúci lekár, ktorý zváži podmienky na vydanie takéhoto povolenia.„Pán Kollár ošetrujúceho lekára o svojich návštevách informoval a pri všetkých musela byť dodržaná podmienka prísnych protiepidemiologických opatrení,“ dodal Delej.Ako pokračoval, Kollár tiež leží v nadštandardnej izbe, ktorá je prioritne určená pre vládnych činiteľov. Izba sa nachádza na poschodí, kde sú aj lôžkové oddelenia, má však samostatný prístup so samostatným výťahom, schodiskom a stavebne je odčlenená od oddelenia. Službukonajúci personál sa nestretáva s personálom ani pacientmi na lôžkovom oddelení.Kollár sa mal tiež dostať do konfliktu s vrchnou sestrou oddelenia. Deleja o tom informoval Kollár.„Nasledujúci deň som si vypočul aj stanovisko vrchnej sestry oddelenia. Vyčítal som jej neprofesionálny prístup správania sa k pacientovi a vzhľadom na informácie, ktoré som mal, by som postupoval rovnako aj v prípade, ak by nešlo o pána Kollára, ale o akéhokoľvek iného pacienta,“ vysvetlil Delej a požiadal námestníčku pre ošetrovateľstvo, aby celý prípad uzavrela a rozhodla o vyvodení dôsledkov.Tá prípad uzavrela napomenutím zdravotných sestier. Ich správanie nemalo byť v súlade s etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka. „Tvrdenia, že vrchná sestra bola prepustená, alebo sa jej prepustením hrozilo, rovnako ako informácie o tom, že niekto na základe uvedeného rozhodol o nepridelení odmien danému personálu, sa nezakladajú na pravde,“ uzavrel Delej.