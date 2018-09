Štátny rozpočet ku koncu augusta dosiahol schodok 742,6 milióna eur

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta tohto roka schodok vo výške 742,6 milióna eur. Medziročne sa znížil o 250,4 milióna eur, teda o 25,2 %. Vyplýva to z najnovších informácií zverejnených Ministerstvom financií (MF) SR.Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu augusta o medziročne vyššie o 768,8 milióna eur, vzrástli aj výdavky štátneho rozpočtu, a to o 518,4 milióna eur.Daňové príjmy sa medziročne zvýšili o 598,8 milióna eur, teda o 8,5 %. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 355,6 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 178 miliónov eur, pri spotrebných daniach vo výške 40 miliónov eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 23 miliónov eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 3,6 milióna eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 0,8 milióna eur. Daň z príjmov fyzických osôb dosiahla úroveň minulého roku.Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených MF SR, pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 158,9 milióna eur.uviedlo MF SR.V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 12,9 milióna eur. Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmoch vo výške 21,7 milióna eur, pri kapitálových príjmoch vo výške 4,6 milióna eur.doplnilo MF SR.V dôsledku prijatia novely zákona o rozpočtových pravidlách došlo k zmene zaznamenania grantov, ktoré sa od 1. januára tohto roka prijímajú a realizujú priamo zo samostatných účtov. Týmto dochádza k medziročnému zníženiu príjmov z grantov a transferov o 12,1 milióna eur.Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 81 miliónov eur.vyčíslil rezort financií s tým, že platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 30,9 milióna eur. Transfer Sociálnej poisťovni medziročne klesol o 227,7 milióna eur, teda o 68,1 %.