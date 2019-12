Štátny tajomník František Ružička si na pôde OSN prevzal ocenenie

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 7. decembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí František Ružička si v piatok na pôde OSN New Yorku prevzal ocenenie „Diwali - Power of One”. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Na tohtoročnom slávnostnom ceremoniáli boli 6. decembra 2019 ocenení štyria laureáti z prostredia diplomacie a medzinárodných vzťahov, ktorí svojimi aktivitami prispeli k budovaniu mieru a bezpečnosti vo svete.František Ružička zastupoval Slovenskú republiku v OSN v rokoch 2012-17 ako stály predstaviteľ našej krajiny pri tejto organizácii a následne v rokoch 2017-18 pôsobil ako šéf kabinetu predsedu Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka.Štátny tajomník vo svojom príhovore po prevzatí ocenenia zdôraznil nezastupiteľné miesto OSN, prostredníctvom ktorej môžu štáty sveta spolupracovať.povedal.Ružička počas pracovnej cesty v New Yorku absolvoval sériu rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi OSN. V rozhovore s námestníčkou generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti a budovania mieru Rosemary DiCarlovou z USA boli predmetom diskusie otázky aktivít OSN v operáciách v tejto oblasti, osobitne v kontexte spolupráce s Európskou úniou, ktorá je najväčším svetovým poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci. Rosemary DiCarlová taktiež ocenila aktívnu úlohu Slovenska pri reforme bezpečnostných síl v postkonfliktných krajinách.So zástupcom generálneho tajomníka OSN pre otázky právneho štátu a bezpečnostné inštitúcie Alexandrom Zuevom sa partneri zamerali na oblasť strednej Ázie. Štátny tajomník rezortu diplomacie potvrdil, že Slovensko je pripravené ponúknuť svoje odborné znalosti v oblasti budovania bezpečnostného sektora aj v tomto regióne a skvalitniť tak kapacity OSN.František Ružička tiež rokoval so šéfkou kabinetu generálneho tajomníka Antónia Guterresa Marou Luizou Ribeiriovou-Viottiovou. V diskusii s brazílskou diplomatkou rezonovali predovšetkým otázky týkajúce sa boja proti klimatickým zmenám, ktoré zásadným a existenčným spôsobom ovplyvňujú život na našej planéte.S cieľom podporiť spoluprácu medzi Európskou úniou a OSN štátny tajomník v piatok rokoval aj s budúcim predstaviteľom EÚ pri OSN Olofom Skoogom. V rozhovoru podľa MZVaEZ prirodzene prevládala téma spolupráce medzi EÚ a OSNzdôraznil v rozhovore František Ružička.Súčasťou Ružičkovho pracovného programu v New Yorku bolo aj rokovanie s Terje Rod-Larsenom, ktorý stojí na čele Medzinárodného mierového inštitútu (IPI). Diskusia bola zameraná na oblasť Blízkeho a Stredného východ a rezonovali v nej predovšetkým otázky možností a limitov inkluzívneho regionálneho dialógu.Štátny tajomník sa na pôde OSN stretol aj s členmi školského speváckeho zboru Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Zbor dňa 6. decembra 2019 po prehliadke OSN vystúpil v slovenskom kostole sv. Jána Nepomuckého v New Yorku.